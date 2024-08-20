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日幣當台幣賣！《孤獨搖滾！》ZIPPO打火機1.2萬元遭轟：買到撞到

▲▼孤獨搖滾。（圖／曼迪提供）

▲孤獨搖滾今年暑假推出電影《劇場總集篇 孤獨搖滾！》。（圖／曼迪提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

知名漫畫《孤獨搖滾！》（ぼっち・ざ・ろっく！）以日常系青春搖滾為主題，改編 TV 動畫也風靡眾多粉絲。近日，《孤獨搖滾！》聯名知名的美國品牌 ZIPPO推出造型打火機，沒想到台灣售價竟與日幣相同，讓網友看完反酸，「他明明可以搶，卻還是給了我一個打火機」。

ZIPPO時常推出聯名款，知名的動畫IP如《進擊的巨人》、《福音戰士》、《哥吉拉》、《葬送的芙莉蓮》等都有合作，且價格也會因時間、限量而水漲船高。另外，ZIPPO與《孤獨搖滾！》的聯名打火機，早在4月就已公開販售，4個款式各為1萬2980日圓（約2837元新台幣 ）。

然而，SYNTREND三創生活園區19日透過臉書粉專發文，表示孤獨搖滾的聯名打火機即將在櫃上販售，每顆打火機的售價為1萬2000元新台幣，而此價格與日本售價相差約4.2倍。

網友看完紛紛留言，「笑死，直接日幣當台幣賣」、「這裡面用核能吧」、「要確定耶」、「他明明可以搶，卻還是給了我一個打火機」、「12000元坐廉航當天來回都還有剩」、「欸欸你們好佛心欸比日本便宜980」、「哇，差價吃得真瘋，你直接在我手上搶走12000塊是不是比較快」、「買到撞到」、「我現在才知道日圓跟新台幣是1:1 學會了」；此外，也有大批網友學機器人網軍留言亂刷「已購買小孩，很愛吃」反諷售價。

#Zippo #打火機 #結束バンド 　 人氣動畫『ぼっち・ざ・ろっく！』 孤獨搖滾 × Zippo打火機 夢幻連動新品上市 　 不可能這麼香耶!!有看過的人一定都心癢癢 這是一部既感動又熱血 加上很多爆笑元素の動畫 有在玩 #樂團...

SYNTREND 三創生活園區發佈於 2024年8月19日 星期一

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關鍵字：動漫漫畫聯名ZIPPO台灣

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