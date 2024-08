《派對咖孔明》12集剪輯版登大銀幕　台語配音超豪華陣容公開

記者蘇晟彥/綜合報導



動畫化之後立刻收獲粉絲無數的《派對咖孔明》,即將兵分多路揮軍進攻全台大銀幕,電影《派對咖孔明 Road to Summer Sonia》讓觀眾在戲院也可以與可愛的女主角月見英子一起「7 KI 7 KI棒棒!」,享受演唱會般的臨場震撼感受。對此,羚邦在9日公佈電影主視覺及預告片,同時強調除了日文版外,將會有受到台灣粉絲熱烈喜愛的「台語配音」同步上映。

本次的劇場版《派對咖孔明 Road to Summer Sonia》為電視動畫12集的剪輯版本,另外製作組也特別為電影繪製了月見英子大型的演唱會畫面,只有在大銀幕上才更能體會月見英子歌聲穿透人心的力量,也更容易理解為何孔明在聽了英子的歌曲之後,會願意以自己天才軍師的頭腦輔佐英子開啟歌壇的鴻圖霸業。



《派對咖孔明 Road to Summer Sonia》故事敘述三國時期(西元234年春天)諸葛孔明第五次出兵討伐曹魏,蜀魏雙方的軍隊對峙百餘天之後,病重彌留之際的孔明突然轉生至現代的東京澀谷,時值萬聖節,看見一大群奇裝異服的日本年輕人,孔明相信自己以年輕的模樣來到了地獄,他無意間聽見沒沒無聞卻依舊堅持歌唱的月見英子的歌聲,令他感動落淚,於是自告奮勇輔佐她,運用他的軍事與治世的才能讓她的歌聲被全世界的人聽見!



《派對咖孔明 Road to Summer Sonia》日語聲優陣容豪華,有鮎龍太郎、本渡楓、千葉祥也等一流聲優外,台語版則請來布袋戲傳人黃滙峰與穆萱名為孔明與月見英子發聲,並由王希華擔任聲音導演,電影將有日語與台語版兩種版本,同步於8 月23日在全台上映。