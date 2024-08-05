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動漫迷Noah Lyles世界最速男！奧運100公尺摘金比「龜派氣功」

記者楊智仁／綜合報導

26 歲 Noah Lyles 不僅是美國短跑項目的好手，更是一個超級動漫迷，先前奧運資格賽的時候他就曾經拿出知名卡牌「青眼白龍、黑暗大法師」等《遊戲王》套裝引發全場歡呼，而 Noah Lyles 也在巴黎奧運成為世界最速男，以 9 秒 784 成績奪下男子100公尺金牌。

▼Noah Lyles 奪下金牌。（圖／翻攝自@LylesNoah、@AniNewsAndFacts推特） ▲▼世界最速男。（圖／翻攝自推特）

26 歲 Noah Lyles 為短跑項目的好手，曾於 2019 年卡達杜哈田徑世錦賽，分別摘下 200 公尺短跑以及 4x100 公尺接力項目的金牌、東京奧運 200 公尺獲得銅牌、2023 世錦賽更寫下 100 公尺、200 公尺、4x100 公尺接力三金精彩表現，持續刷新紀錄被視為「閃電」Usain Bolt 接班人。不僅如此，Noah Lyles 相當喜歡日本動漫，在這次的巴黎奧運中短跑王者又在場上帶來不同的驚奇。

男子 100 公尺短跑決賽中，Noah Lyles 以生涯最佳的 9 秒 784 成績，非常微小 0.005 秒之差逆轉擊敗牙買加 Kishane Thompson 奪下金牌，成為 20 年來第 1 位在此項目奪金的美國選手，賽後他也興奮比出《七龍珠》招式「龜派氣功」慶祝這場得來不易的勝利，Noah Lyles 表示，「最重要的舞台上，對上最強中的最強，在最大壓力下我做到了！」

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