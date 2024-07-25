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《APEX》通行證大炎上　官方聲明「全都怪我」致歉：玩家權益優先

記者蘇晟彥／綜合報導

《Apex英雄》在前幾年聲勢登上高峰後，近期因為各種外掛頻傳、官方不做為遭到議論，而在先前更取消「透過Apex幣直接購買通行證」的福利引起炎上，原本以為專與玩家唱反調的官方，終於在25日改口，確定將恢復可以透過Apex幣直接購買，並致歉強調「全都怪我們，我們應該要更好的處理通行證問題」。

▼Apex通行證確定將恢復可以用950 Apex幣繼續購買。

▲▼

根據官方最新公告顯示，在原先預定於22賽季時，取消以950 Apex幣獲得高級戰鬥通行證的政策，確定在接下來會恢復這個政策，官方表示，在這些日子聽到玩家聲音，最後認為必須負起責任，只要通過遊戲內的挑戰就可以解鎖，就像往常一樣，不會需要再額外花錢購買。

對此，戰鬥通行證也將進行更改，只需要６０級就可以完成，獎勵也將更豐富，針對這次炎上事件，官方強調「全都是我們的錯」，應該要清楚明白跟玩家保持溝通是最優先的事情，而針對外掛問題、遊戲穩定性也是最關注的事情，希望在２２賽季能繼續推動更多內容，同時再次感謝玩家強調「沒有你，我們不可能做到這一切」。

關鍵字：Apex英雄官方回應通行證Apex幣遊戲更新

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