《APEX》通行證大炎上　官方聲明「全都怪我」致歉：玩家權益優先

記者蘇晟彥/綜合報導

《Apex英雄》在前幾年聲勢登上高峰後,近期因為各種外掛頻傳、官方不做為遭到議論,而在先前更取消「透過Apex幣直接購買通行證」的福利引起炎上,原本以為專與玩家唱反調的官方,終於在25日改口,確定將恢復可以透過Apex幣直接購買,並致歉強調「全都怪我們,我們應該要更好的處理通行證問題」。

▼Apex通行證確定將恢復可以用950 Apex幣繼續購買。



根據官方最新公告顯示,在原先預定於22賽季時,取消以950 Apex幣獲得高級戰鬥通行證的政策,確定在接下來會恢復這個政策,官方表示,在這些日子聽到玩家聲音,最後認為必須負起責任,只要通過遊戲內的挑戰就可以解鎖,就像往常一樣,不會需要再額外花錢購買。

對此,戰鬥通行證也將進行更改,只需要60級就可以完成,獎勵也將更豐富,針對這次炎上事件,官方強調「全都是我們的錯」,應該要清楚明白跟玩家保持溝通是最優先的事情,而針對外掛問題、遊戲穩定性也是最關注的事情,希望在22賽季能繼續推動更多內容,同時再次感謝玩家強調「沒有你,我們不可能做到這一切」。

An update on our new Battle Pass: pic.twitter.com/ga8NB8cwFB