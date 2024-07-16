ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《霍爾的移動城堡》重返大銀幕　木村拓哉配音開口就打動宮﨑駿

記者楊智仁／綜合報導

由吉卜力工作室製作，宮崎駿執導《霍爾的移動城堡》自從 2004 年推出後，一直是許多大人小孩心中最愛的動畫，劇中美麗場景還有引人入勝的故事，是部讓粉絲想一再回味的作品。隨著《霍爾的移動城堡》滿 20 周年日前官方也宣布該片將於 8 月重返大銀幕。

▼《霍爾的移動城堡》。（圖／甲上娛樂官方粉專） ▲▼霍爾。（圖／甲上娛樂官方粉專）

《霍爾的移動城堡》2004 年於第 61 屆威尼斯國際電影節上首映，同年 11 月在日本上映，日本票房收入為 196 億日圓，全球票房收入為 2.36 億美元，成為歷史上商業上最成功日本電影之一。這部電影獲得評論界的好評，尤其是其視覺效果和宮崎駿對主題的呈現。該電影也被提名為第 78 屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片。

▲▼霍爾。（圖／甲上娛樂官方粉專）▲▼霍爾。（圖／甲上娛樂官方粉專）

說到《霍爾的移動城堡》金髮俊美青年、迷人嗓音、強大魔法的霍爾更是粉絲們心中男神，值得一提的是，當時霍爾由木村拓哉毛遂自薦期望擔綱配音，他表示自己兩個女兒非常喜歡看吉卜力動畫，《龍貓》DVD 反覆看到刮傷甚至要再買一張的程度。宮﨑駿和鈴木敏夫正式配音時一聽到木村拓哉聲音時也相當驚艷，心服口服地說出「就是這樣」，而且木村竟然不需要劇本，因為他已經將台詞都背下來了。後來《蒼鷺與少年》在挑選配音人選時，第一個定下的人選就是木村拓哉。時隔 20 年《霍爾的移動城堡》即將於 8 月 22 日暑假壓軸在台上映，讓大家重溫當時的感動。

關鍵字：動畫吉卜力霍爾的移動城堡木村拓哉奧斯卡

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

《霍爾的移動城堡》重返大銀幕　木村拓哉配音開口就打動宮﨑駿

「航海王 未來島ver.」草帽海賊團集結豪華場景！鮮豔色彩用心還原

交往模擬《異世界歸來的我錯過了愛情》　與河北彩伽五大女神談戀愛

《Free Fire》攜準歌后接班人創主題曲　艾薇揭「想演武打戲」原因

《爐石戰記》10周年資料片「天堂島危機」解密　新職業還得再等等

川普遇刺...Steam總統保鏢遊戲《Mr.President》撞時事流量暴增

《寶可夢Sleep》聯名家居服飾　可愛伊布、皮卡丘造型安穩入睡

電影《驀然回首》大好評！藤本樹落淚：感謝如此真誠對待我的作品

新海誠《鈴芽之旅》特展8月登台！八大展區沉浸投影再現感人場景

環球影城《鬼滅之刃》柱訓練VR過山車將開幕　還有刀匠村餐廳

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《霍爾的移動城堡》重返大銀幕

河北彩伽《異世界歸來的我錯過了愛情》將發售

《寶可夢Sleep》聯名家居服飾

「航海王 未來島ver.」豪華場景

《BLEACH 死神》家機遊戲最新作

真實版《鬼滅之刃》無限城再掀討論

《鬼滅之刃》一番賞不滅羈絆

《寶可夢GO》道館守門員剋星整理

川普遇刺《Mr.President》流量暴增

Steam夏日骨折特賣會倒數一天

最新新聞

《霍爾的移動城堡》重返大銀幕

「航海王 未來島ver.」豪華場景

河北彩伽《異世界歸來的我錯過了愛情》將發售

《Free Fire》攜準歌后接班人創主題曲

《爐石》10周年天堂島危機解密

川普遇刺《Mr.President》流量暴增

《寶可夢Sleep》聯名家居服飾

《驀然回首》藤本樹落淚感謝團隊

新海誠《鈴芽之旅》特展登台

環球影城《鬼滅之刃》餐廳開幕

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366