《霍爾的移動城堡》重返大銀幕　木村拓哉配音開口就打動宮﨑駿

記者楊智仁／綜合報導

由吉卜力工作室製作，宮崎駿執導《霍爾的移動城堡》自從 2004 年推出後，一直是許多大人小孩心中最愛的動畫，劇中美麗場景還有引人入勝的故事，是部讓粉絲想一再回味的作品。隨著《霍爾的移動城堡》滿 20 周年日前官方也宣布該片將於 8 月重返大銀幕。

▼《霍爾的移動城堡》。（圖／甲上娛樂官方粉專）

《霍爾的移動城堡》2004 年於第 61 屆威尼斯國際電影節上首映，同年 11 月在日本上映，日本票房收入為 196 億日圓，全球票房收入為 2.36 億美元，成為歷史上商業上最成功日本電影之一。這部電影獲得評論界的好評，尤其是其視覺效果和宮崎駿對主題的呈現。該電影也被提名為第 78 屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片。

說到《霍爾的移動城堡》金髮俊美青年、迷人嗓音、強大魔法的霍爾更是粉絲們心中男神，值得一提的是，當時霍爾由木村拓哉毛遂自薦期望擔綱配音，他表示自己兩個女兒非常喜歡看吉卜力動畫，《龍貓》DVD 反覆看到刮傷甚至要再買一張的程度。宮﨑駿和鈴木敏夫正式配音時一聽到木村拓哉聲音時也相當驚艷，心服口服地說出「就是這樣」，而且木村竟然不需要劇本，因為他已經將台詞都背下來了。後來《蒼鷺與少年》在挑選配音人選時，第一個定下的人選就是木村拓哉。時隔 20 年《霍爾的移動城堡》即將於 8 月 22 日暑假壓軸在台上映，讓大家重溫當時的感動。