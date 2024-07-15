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川普遇刺...Steam總統保鏢遊戲《Mr.President》撞時事流量暴增

記者楊智仁／綜合報導

美國前總統川普 13 日在賓州造勢時遇襲，事件造成他受傷、臉部濺血，現場觀眾 1 死 2 重傷，消息震驚國際社會。近期 Steam 上一款《Mr.President!》也在玩家之中受到高度關注，而這款遊戲玩法正是從刺客手中去守護即將遇襲的總統。

▼美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）▲▼美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

川普日前遇襲成為國際間最大的新聞，造勢當下川普在特勤人員掩護下高舉手臂，表示自己不會向暴力屈服，後續川普也在社群平台發文，感謝所有人關心和祈禱，並提到，「我們不會害怕，相反，我們在面對邪惡時保持堅韌不拔...，此時此刻，我們比以往任何時候都更需要團結，展現出作為美國人真正品格。」接下來川普也會按照計畫出席正式提名總統候選人的共和黨全國代表大會。

▼《Mr.President!》爆紅。（圖／翻攝自 Steam）▲▼總統。（圖／翻攝自 Steam）

這起消息震驚全球，更有玩家發現，2016 在 Steam 上發行《Mr.President!》搭上了時事，由於遊戲推出當時正處美國第 45 屆大選，玩家要化身為保安人員，在刺客動手透過各種方式 ( 撲倒、人肉盾牌 ) 守護總統「Ronald Rump」。這款遊戲於 Steam 上為極度好評，目前也因為川普遇刺的消息再度成為大家矚目焦點，不少玩家前往《Mr.President!》評論區留言朝聖意外成為新話題。

▲▼總統。（圖／翻攝自 Steam）

關鍵字：川普遇襲事件遊戲綜合報導SteamMr.President!美國總統

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