KONAMI《實況力量足球》宣布9月結束營運　長跑8年將劃下句點

記者楊智仁／綜合報導
KONAMI 旗下《實況》系列作品《實況力量足球》（実況パワフルサッカー）從 2016 年開始營運，作品主打與《實況野球》同樣二頭身 Q 版玩法，讓粉絲們享受 3D 足球對戰樂趣。不過，日前官方宣布《實況力量足球》將會在今年 9 月 30 日結束營運消息。
▼《實況力量足球》。（圖／翻攝自@pawasaka_PR）
《實況力量足球》讓玩家扮演一所高中足球隊員，最終替自己高中足球隊征戰全國大賽奪取冠軍。遊戲內玩家透過練習、出遊、約會、休息等十種以上的培育模式專屬劇情，養成原創明星球員；簡單使用指尖控制球員，開球、點球、頭球等基本足球專屬動作，體會到射門刺激感，甚至還描繪了隊員之間友情羈絆以及與球經之間的愛情故事。
《實況力量足球》過去也曾經推出繁體中文版，不過在 2022 年結束營運，日版算是相當長壽的遊戲，也曾和《葬送的芙莉蓮》等人氣動畫聯名。只不過在長跑了 7 年 9 個月後，如今《實況力量足球》將會在 9 月 30 日結束營運， 7 月 2 日起結束遊戲內銷售，官方也預計最後這段時間舉辦不同活動感謝玩家長時間的支持。
【重要】この度『実況パワフルサッカー』は、2024年9月30日(月)16:00をもちましてサービスを終了させていただくこととなりました。— 実況パワフルサッカー（パワサカ）公式 (@pawasaka_PR) July 2, 2024
2016年12月の開始から長きに渡りご愛顧いただき、運営チーム一同、心より深く御礼申し上げます。
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