KONAMI《實況力量足球》宣布9月結束營運　長跑8年將劃下句點

記者楊智仁／綜合報導

KONAMI 旗下《實況》系列作品《實況力量足球》（実況パワフルサッカー）從 2016 年開始營運，作品主打與《實況野球》同樣二頭身 Q 版玩法，讓粉絲們享受 3D 足球對戰樂趣。不過，日前官方宣布《實況力量足球》將會在今年 9 月 30 日結束營運消息。

▼《實況力量足球》。（圖／翻攝自@pawasaka_PR）

《實況力量足球》讓玩家扮演一所高中足球隊員，最終替自己高中足球隊征戰全國大賽奪取冠軍。遊戲內玩家透過練習、出遊、約會、休息等十種以上的培育模式專屬劇情，養成原創明星球員；簡單使用指尖控制球員，開球、點球、頭球等基本足球專屬動作，體會到射門刺激感，甚至還描繪了隊員之間友情羈絆以及與球經之間的愛情故事。

《實況力量足球》過去也曾經推出繁體中文版，不過在 2022 年結束營運，日版算是相當長壽的遊戲，也曾和《葬送的芙莉蓮》等人氣動畫聯名。只不過在長跑了 7 年 9 個月後，如今《實況力量足球》將會在 9 月 30 日結束營運， 7 月 2 日起結束遊戲內銷售，官方也預計最後這段時間舉辦不同活動感謝玩家長時間的支持。