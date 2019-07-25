16歲少年「退學打遊戲」賺186萬元　將參加世界賽爭9億元

▲Jordan是全球知名的《要塞英雄》玩家之一 。（圖／翻攝自CBS Boston）

記者吳宛霖／綜合報導

很多父母會擔心自己的孩子在遊戲上花太多時間而耽誤其他重要的事情，但一位加拿大父親卻因支持兒子的電競生涯，不顧妻子的反對讓當時只有15歲的兒子退學，為他空出更多時間在遊戲上。這名父親Dave Herzog認為，兒子有機會邁向收入不菲的職業生涯。到目前為止，他的兒子Jordan已從遊戲中賺到約60000美元（約台幣186萬元）。



加拿大薩德伯里的49歲企業家Dave Herzog去年不顧妻子反對，讓兒子Jordan退學。他在Jordan獲得2019年主要《最後一戰》（微軟發行的科幻射擊遊戲）錦標賽的資格後，發送1封電子郵件到以前的學校，讓他們知道如果Jordan表現優異的話將會賺到不少錢。

Dave也是一名遊戲資深玩家，10多年來一直培養Jordan從事電競職業。Jordan在7歲時就已是一名技術純熟的《最後一戰》玩家，之後他在錦標賽中贏得價值2000美元（約台幣6200元）的遊戲服。Dave表示，在兒子贏得錦標賽時才發覺他可以踏入職業生涯。

▲Jordan每天要花8到10個小時打遊戲。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

目前16歲的Jordan已是全球最成功的《要塞英雄》玩家之一，並有資格參加今年的世界盃比賽，與來自世界各地的200名玩家爭奪3000萬美元（約台幣9億3000萬元）的獎金池。雖然Jordan很有遊戲天賦，但他的成功並非完全出自於此。他每天要花8到10個小時「玩遊戲」，連吃東西也離不開電腦，同時看YouTube影片及跟隊友溝通。

對於Dave將兒子退學並讓他進行高強度的遊戲訓練，有人認為是虐待兒童，但Dave表示，這只是看法問題，如果是體育或鋼琴，人們就會覺得還好，但因為是電子遊戲，所以被視為虐待。

Dave認為，Jordan有機會邁入收入可觀的職業電競生涯，這個職業可以帶來名聲及驕傲，並且有朝一日可能達到數百萬美元的收入。