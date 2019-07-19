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獨家／Netflix版《聖鬥士星矢》瞬為何變女角 製作團隊說分明

記者周之鼎／台北報導

Netflix重製的《聖鬥士星矢：黃道十二宮戰士》即將於今（7/19）日正式公開，這部知名老牌作品即將以3D CG重現在新世代的玩家眼前。本劇導演芦野芳晴、與監製池澤良幸於先前在東映動畫總部接受《ETtoday 遊戲雲》獨家訪問，談到了本次的Netflix版《聖鬥士星矢：黃道十二宮戰士》的製作感想。

東映動畫在1956年成立，在日本動漫界中至今仍處於龍頭位置，代表作包含了《無敵鐵金剛》、《七龍珠》、《美少女戰士》、《灌籃高手》、《光之美少女》、《航海王》以及非常多的經典作品，可以說東映一家公司就足以代表日本動畫史的每個世代。東映統包了製片、出資、授權、播放、海外合作等等。除了手繪動畫外，東映也是相當早採用CG製作的的公司。東映最早以前都是做古裝電視劇，電影，動漫的製作原本只有一個角落，在度過了日本大地震後，於2018年翻新重建，，現在是獨立了自己一棟大樓。

芦野芳晴首先表示：「這是80年代開始的人氣漫畫，現在用新的技術重製，有這樣的機會我覺得非常的高興，這是我最期待的一點。」而池澤良幸則說：「在商業上，我很開心可以把這個傳奇的動畫藉此傳給下一代，在個人方面，因為我自己就是看聖鬥士星矢長大的，感覺像是回到了少年的感覺，所以我自然也非常期待。」，池澤良幸表示，過往《聖鬥士星矢》只面對日本國內，而這次是要面向全球的觀眾，比起過往描寫的細節更豐富，所以可以傳達的更好。在今年的Anime Japan上，本次配音的日本聲優群也表示過這次的《聖鬥士星矢》是以英文配音優先，日配是聽著英文配音來配的。

導演芦野芳晴說：「動畫只靠傳統手繪的話，其實還是有些部分是受限的，現在有些動畫使用3D手法受到好評，所以我認為採用這樣的手法的話，相信可以更多人喜歡聖鬥士，這次世界觀給人的感覺其實會完全不一樣，例如聖域的表現，以及產生出的空間感，3D的話會非常立體。此外也可以連續的描述動作，這些是採用3D CG手法的好處，手繪的話每秒能表達的有限，以手繪來說每秒只有3幀，而這次是每秒24幀，會讓動作和質感都細膩很多。

▲導演芦野芳晴。

▲監製池澤良幸。

談到許多人最在意的「瞬」女性化，導演說：「去年12月份發佈了預告說有很多粉絲給予了意見，其實多少也猜到了粉絲的反應，首先考慮各國扮演瞬的聲優的意見來決定的，在這種情況下，我們在創意部門提了這個建議之後，最後由東映來拍板決定改為女性，對這個改動，我們不敢說考慮了多數意見的作法，最後還是基於各種綜合考量來判斷，雖然有些老粉絲可能無法接受，希望這個結果可以傳達給下一代的觀眾，這是我們最後得出的結論。」而在劇情上，過去女性聖鬥士都有著帶面具的傳統，對此製作方則表示這個設定將在新版的聖鬥士中被取消，這是為了符合現代社會對於女性的看法，不光是瞬，在這次新版的聖鬥士中夏伊娜也是沒有帶面具的，而且改為臉上有面紋。而這些設定都有得到原作者車田正美的同意。另外可以透露的就是這次並不影響一輝和瞬的感情，但確實從兄弟情變成兄妹情，但描寫親情的愛是沒有變化，瞬這個人物在前半段是比較描寫跟哥哥的關係，和原作是一樣的，但是後半部跟周圍的人關係變化很大，此外除了瞬以外也有不少變化。
 

關鍵字：聖鬥士星矢Netflix東映

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