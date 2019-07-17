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全球瘋AWC！《傳說對決》觀看數提升120%破7400萬

全球瘋AWC！《傳說對決》觀看數提升120%破7400萬（圖／Garena提供）

記者樓菀玲／台北報導

上週末MAD Team在《Garena傳說對決》2019 世界盃 (Arena of Valor World Cup ,AWC) 以 3:4 惜敗越南代表隊，Team Flash也成為第一支以地主國之姿獲得《Garena傳說對決》世界賽冠軍的隊伍，並抱走了總獎金五十萬美元中的二十萬美元獎金。

「贏得這場比賽對我和我的隊伍來說意義非凡，」越南代表隊Team Flash隊長Phạm“Gấu”HồngQuân說。 「這是越南有史以來第一次獲得《Garena傳說對決》世界冠軍，並希望能拋磚引玉，使越南電子競技更強大、更團結。」

越南隊所得到的殊榮還不只如此，總決賽最有價值選手(Final Most Valuable Player ,FMVP)的獎項將頒發給Team Flash的ADC，除了將獲得一萬美元獎金外，我們也將為ADC打造2019 AWC的FMVP專屬紀念造型，於此同時ADC也獲得了AWC 2019最佳陣容之中的打野位置，最佳陣容中的五位選手將會共同平分一萬六千美元的獎金。

全球瘋AWC！《傳說對決》觀看數提升120%破7400萬（圖／Garena提供）

AWC 2019最佳陣容

• 凱撒路：TPE.Yuzon
• 打野：VN.ADC
• 中路:：VN.XB
• 魔龍路：THwc.NT
• 輔助：THwc.KSSA

2019 AWC賽事直播分佈到全球粉絲，在Garena代理地區的官方直播平台擷取到的總觀看數突破了7400萬，同時在線觀看人數超過了85萬。 與去年在美國洛杉磯舉辦的首屆AWC的3300萬總觀看以及63萬同時在線觀看相比，人數分別增加了120％以及30％，凸顯了《Garena傳說對決》作為該地區高人氣手機遊戲的受歡迎程度以及對於電子競技的火熱前景。此外，官方也確認了AIC 2019即將在11月中時舉行。

關鍵字：手機遊戲Garena傳說對決電競

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