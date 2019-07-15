沉默四個月發聲明 赤燭：短期內《還願》仍不會上架

記者周之鼎／台北報導

在年初歷經《還願》的符咒風波後，這款一夕間被推上頂峰的台灣遊戲也一夕之間消失在市場，而四個月後《還願》開發商赤燭終於發出聲明，表示《還願》在短期內仍不會上架，並對受影響的合作夥伴再次致歉。但赤燭也表示，未來仍會持續創作遊戲。

以下為赤燭聲明全文：

大家好，我們是赤燭

以下三點，向各位關心赤燭的朋友們報告。

（1）四個月以來，《還願》的美術疏失，已確實對合作夥伴及赤燭自身造成難以估計的傷害，我們再次鄭重向所有相關團隊及人員致歉，也願與合作夥伴共同承擔所有損失，並且盡最大努力避免傷害繼續擴大。

（2）此事件對各方帶來的負面影響很大，合作夥伴也盡了一切努力協助赤燭處理善後。由於溝通仍在進行，六位創辦人一致同意，短期內《還願》將不會再以任何形式銷售、改版、或透過其他授權來營利，以避免造成更多不必要的誤解。

（3）經過這段時間的沉澱，已陸續有玩家及媒體朋友了解此事確實是製作上的疏失，而非任何蓄意行為。在未來，如果大眾已能理性看待此事、也願意給赤燭與我們的合作夥伴更多信任時，團隊也會認真評估《還願》重新上線的可能性。

為此，赤燭團隊也在這裡向所有等待至今的玩家們致歉。對不起，還請大家理解我們的決定。

這兩年，合作夥伴對赤燭在遊戲開發上的全然信賴是赤燭莫大的榮幸，團隊由衷感激。難過的是，我們最終沒能成功回應這份期待，反而讓他們承受了最多的誤解與傷害。針對此事，赤燭的責任，是再多理由也無法減輕的，我們真心感到抱歉，更不希望合作夥伴受到更多的責難。

赤燭遊戲於二〇一五年成立，這四年來，始終為了創作更好的遊戲而努力，而《還願》則是一款單純表達「因為邪教狂熱，讓真摯親情引發悲劇」的作品。我們確實因為製程上的疏失，犯了一個極為不專業的錯誤，但在發現後的幾個小時內團隊便發布了修正，並沒有任何炒作的意圖。

風波過後，許多人對《還願》的創作動機產生了各種猜測和想像，少數觀點令人遺憾，但此時的我們只能全部承擔。只希望在不久的將來，赤燭仍有機會以行動向大家證明，無論是《還願》的開發團隊或合作夥伴，都只是單純想為玩家提供一款好作品，這之中絕對沒有任何人，會希望發生這樣的意外。

作為一家遊戲公司，今後我們仍會繼續創作。

謝謝大家。

赤燭遊戲