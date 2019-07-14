《傳說對決》MAD羽中談AWC失利「選角意見太多缺乏共識」

記者樓菀玲／台北報導

《傳說對決》AWC 決賽於 7 月 14 日正式開打，今日賽事將由越南代表隊以 4:2 的比數勝過 MAD，拿下 2019《傳說對決》AWC 世界大賽總冠軍，賽後 MAD 隊長羽中受訪談到出賽想法，表示這次主要是陣容方面沒有做好，坦言內部對於選角的意見太多缺乏共識。

羽中指出，因為今天大家都想搶藍方，所以變成紅方必須得出奇招才能打破僵局，不過實際在決賽時大家都會緊張，所以可能會打不好或是選不好的時候。羽中坦言，「我們一直想做突破，但是卻打不好」。

羽中表示，這次 AWC 連續兩天的狀態打起來差不多，只是選角方面沒有做得很好，對此羽中再次表示「下次會改進」，也坦言今天的比賽一直都是一贏一輸的情況，其實隊友們的壓力也很大，比較沒辦法放開去打。此外還有 Benny 常常被對手針對的狀況，羽中表示這是陣容上的問題，原因在於有些場沒有選到他要的角色，或是隊上大家意見太多，最後讓比賽結果變成這樣。

回顧兩天比賽結果，羽中認為越南隊有針對 MAD 制定了一些戰術，但是 MAD 卻沒辦法及時反應對方的策略，因此會打亂了原本的選角策略，讓大家（指團隊）內部開始有很多意見，像是昨天都沒拿的莉莉安和圖倫，今天一下子全都冒出來。

每次進四強的隊伍幾乎都是東南亞隊伍為主，羽中表示 MAD 的強度跟他們差不多，直言「打比賽就是在拼狀態」，綜觀今天比賽結果下來，羽中也強調今天 MAD 的狀態和越南差不多，但就是選角方面出了問題，沒辦法及時應付對方的策略，今後會想辦法統合隊友們的意見，像今天這樣大家意見太多就會造成如此結果，反而應該是大家之間要有共識去決定好要選什麼樣的角色或陣容。

目前賽事已經告一段落，羽中表示接下來會開始準備下一季的比賽，但會先放個短期的假期，然後下次再加油。談及全局 BP 的想法，優點是比較多樣化，戰術和選角的重要性也被凸顯出來，羽中認為缺點就是每一場都很重要，尤其是拿了很順手的角色卻沒贏，這樣的話就會非常的虧。

談到最後一局比賽，當時聊天室有相當多的粉絲在為 MAD 加油，回顧最後一場賽事，羽中表示最後一局的時候大家為了 Benny 的選角意見很多，大家沒有達成共識。最後羽中表示，「最後一局我們也盡力了，可是沒有達成粉絲的期望，不過下次我們還是會來世界賽，下次再討回來吧。」