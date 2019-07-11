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碎龍怒吼預告登場！《魔物獵人 世界》釋出新一波內容介紹

記者周之鼎／台北報導

日本遊戲大廠Capcom於今（7/11）日公開《魔物獵人 世界: Iceborne》第三隻預告影片，影片中除了公開新的集會所、小屋系統外，再公開了三隻新魔物以及以吼聲預告一隻新魔物。而預告的魔物正是MH3G的封面魔物「碎龍」。

在本次公開的內容中，新的集會所將擁有溫泉，因此玩家們可以一邊在此泡溫泉一邊交流，泡溫泉可以使用原本的服裝，也可以一鍵更換為溫泉專用服裝，在溫泉中還有一些特殊動作，像是跳進去，或是潑水等，除了溫泉也有足湯、蒸氣浴等設施。集會所的便利性將會有所提升，未來在集會所完成任務時會直接回到集會所，從集會所前往其他設施時會有轉場畫面但已經不需要再讀取。

本次也新增了「小隊名片」的功能，隊長可以編輯想要怎樣的小隊成員後，把名片交給其他玩家，這樣即便在不同的集會所也能邀請，並可以藉此交流，此外也有副隊長的職位，和隊長同樣可以擔當發出或接送請求的人選。製作團隊並表示，未來沒有購買《魔物獵人 世界: Iceborne》的玩家依然可以請有購買《魔物獵人 世界: Iceborne》的玩家組隊解舊的任務，但沒有《魔物獵人 世界: Iceborne》的玩家是無法解資料片新增的任務。

在《魔物獵人 世界: Iceborne》中，魔物血量也從過去的1人和多人變為1人、2人、多人三種模式，並會隨著在場人數浮動調整，也因此開發團隊新增了新的隨從道具，艾露貓將會更有作用，像是可以吸引魔物的稻草人，或是不斷發出火砲的煙火、讓獵人復活的道具等等。

在新據點「月辰」的小屋部分，也新增了更多可自訂的項目像是整體風格、壁紙、改變家具的造型、顏色等等，玩家也可以透過完成任務、交貨委託來獲得新的家具或其樣貌。而配置野生動物自然也保留了下來，讓玩家自訂小屋有更高的自由度。發售後未來的更新也將讓其他人可以參觀自己的小屋。在這次的資料片中也加入了觀賞模式，這主要是方便玩家截圖，並且可以設定某些動作後來和朋友們拍張美美的照片。

※新魔物

雷顎龍：雷顎龍是蠻顎龍的亞種。看名字就可以看出來最大的不同就是雷顎龍轉成了雷屬性，除了會使用雷系攻擊外，雷顎龍 也會用來強化自己的肉體，如果蓄電量達到頂峰將會變的更為兇暴。

兇爪龍：是殘爪龍的亞種，會隨身帶著肉塊並吃掉來提升自身能力，並擁有龍屬性，如果玩家被擊中，自己武器的屬性將會無效化，比起殘爪龍，兇爪龍有著大範圍的攻擊方式。

斬龍：這是過去曾經登場相當有人氣的魔物，尾巴的形狀就像大劍，摩擦地板時會進入熾熱化，但同樣也會週期性地進入鏽蝕化，這次也新增積蓄熱能的能力，一旦累積到滿就會口吐火球來威脅敵人。

關鍵字：魔物獵人:世界PS4XBOX魔物獵人Iceborne碎龍斬龍

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