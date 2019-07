2019亞洲電競大賞評審陣容公開 資深電競人SoBaD出任主席

記者周之鼎/台北報導

即將於2019年8月31日登場的首屆亞洲電競大賞今(7/10)日公開評審名單,主辦單位狼谷娛樂為了奠定評選的廣度與深度,廣邀大專院校、遊戲公司、戰隊、影音串流平台、電競媒體等各界專業人士,共24位電競菁英組成評審團,日前齊聚一堂進行第一次評審會議,共同制訂獎項標準,並推選出評審團主席。

狼谷娛樂總經理黃俊仁在會議中感謝各界熱情參與,也再度重申這次亞洲電競大賞的創立理念,希望藉由亞洲電競大賞的籌辦,表揚近幾年的電競風雲人物,以及默默貢獻的幕後人員。

狼谷娛樂透露,會議一開始,經過提名表決,評審團推派由張軒齊(SoBaD)擔任亞洲電競大賞評審團主席。張軒齊(SoBaD)目前為Twitch社群節目經理,從選手轉為幕後推手,在電競圈深耕20年,電競資歷深、人脈廣,足以擔此大任。

評審團主席張軒齊(SoBaD)感性地說,希望藉由亞洲電競大賞的舉辦,一舉拉高視野,也希望亞洲電競大賞成為電競人都期待的獎項!至於這次被選為評審團主席,「這是一個重責大任,加上是第一屆典禮,我會努力做好居中協調的潤滑劑角色,將大家凝聚起來,一同評選出具有公信力的結果。」



Blizzard Entertainment電子競技暨業務發展總監陳柏壽(Cody)與HKA(Hong Kong Attitude)戰隊總監楊家正(Sen)同為評審團成員之一。陳柏壽(Cody)非常樂見亞洲電競大賞的誕生,他從事電競界工作多年,認為有許多默默耕耘的人需要被表揚及肯定。楊家正(Sen)則表示,電影有金馬獎、音樂有金曲獎、電視廣播有金鐘獎,亞洲電競大賞的創立代表著電競圈突破性的發展,一開始會有許多的不足,需要大家一起努力,做出公平公正、具有公信力的獎項跟名單。



2019亞洲電競大賞頒獎典禮將在2019年8月31日(六)隆重登場,傍晚以星光大道紅毯開場,氣場注目度比擬三金,頒獎典禮則於晚間7點正式開始,全程於狼谷競技台轉播。屆時電競群星將聚集於微風南山藝文展演中心,共同見證這專屬電競人的難忘夜晚。

第一屆亞洲電競大賞評審團名單如下(依照筆劃排序):

台北城市科技大學 電腦與通訊工程系主任 詹勳鴻

台灣體育運動暨娛樂法學會秘書長、國立體育大學休閒產業經營系副教授 王凱立

金剛直播 商務部經理 朱建勳(Felix)

樂美館 總經理 林國棟(Gordon)

樹德科技大學 動畫與遊戲設計系主任 蘇中和

鍇睿行銷 執行長 顏宥騫

ahq eSports Club 戰隊總監 吳敬晨(Polo)

Alpha Esports 戰隊經理 簡英平(YAZ)

Blizzard Entertainment 電子競技暨業務發展總監 陳柏壽(Cody)

ETtoday 董事長室 副董事長特助 秦詳

Flash Wolves 戰隊經理 徐啟峻(Owen)

GARENA 英雄聯盟負責人 黃柏維(Kevin)

G-Rex 戰隊教練 梁子皞(Empt2y)

Hong Kong Attitude 戰隊總監 楊家正(Sen)

J TEAM 營運長 沈威廷(Willy)

MAD Team 戰隊經理 陳品潔(Jessie)

Nova MS Esports Team 戰隊總監 劉博豪

ONE Team 戰隊經理 張峻銘(Jim)

Riot Games 拳頭遊戲 中國、台灣與東南亞區負責人 葉強生(Johnson)

SEGA 董事長室 室長代理 林弘道

Still Moving Under Gunfire 戰隊總監 許相瑄(Hoop)

Twitch 社群節目經理 張軒齊(SoBaD)

TXO 行銷經理 羅珮文(Abby)

Yahoo奇摩電競頻道 頻道總製作 賴俊光