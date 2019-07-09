《怪物彈珠》怪彈祭7/13連兩天三創登場　官方大使馬嘉伶現身

記者樓菀玲／台北報導

「怪彈祭・天界廣場」狂歡活動即將於2019年07月13日〜07月14日，連續兩天在台北三創生活園區戶外廣場舉辦。除了有多樣豐富的舞台節目、共鬥爆絕關卡挑戰外，每年在日本造成轟動與朝聖的XFLAG PARK ，今年官方首次將部分內容移至台北，讓台灣的玩家也能同步體驗「XFLAG PARK 2019」，並且將同步轉播『MONSTER STRIKE GRANDPRIX 2019 ASIA CHAMPIONSHIP』決賽，官方應援大使AKB48 馬嘉伶將與台灣玩家一同觀戰，守候2019亞洲冠軍誕生的時刻。

往年只在日本幕張展覽館XFLAG PARK現場，購票入場玩家限定擁有的來場特典角色，怪物彈珠官方首次同步將限定角色提供給海外玩家！繁中版玩家只要在7月13及14日「怪彈祭・天界廣場」活動現場，購買滿額 1,250 元以上商品，就可以得到「XFLAG PARK 2019」獨家限定的「PARK 2019傲拉龍」6隻，利用 5 隻「PARK 2019傲拉龍」可以讓遊戲中的哈可比、海爾茲・布拉各、香巴拉、玉藻前和迦南變成特殊造型，最後一隻還可留作紀念收藏。

AKB48中唯一的台灣成員馬嘉伶，將以《怪物彈珠》官方應援大使身分，於7月14日特別登台與玩家一起觀看『MONSTER STRIKE GRANDPRIX2019 ASIA CHAMPIONSHIP』決賽轉播。馬嘉伶自亞洲大賽開始進行預賽以來，持續關注賽事進度，越來越熟練於遊戲技巧的馬嘉伶，也讚賞於所有選手精湛的過關技巧與團隊默契，馬嘉伶也號召喜歡怪物彈珠的台灣玩家，7月13日~14日到台北三創來參加「怪彈祭・天界廣場」活動，一起零時

自五月起經過重重預賽關卡，來自日本5大城市、台灣及香港的10支優勝小隊，將於7月14日在日本幕張展覽館現場，爭奪總冠軍。本屆『MONSTER STRIKE GRANDPRIX 2019 ASIA CHAMPIONSHIP』獎金總額是有史以來最高的100,000,000 (1億)日圓，獲勝的冠軍隊伍，除了能坐擁「怪物彈珠」亞洲No.1的稱號，還可以獲得4,000萬日圓獎金及TOYOTA轎車等豐厚大禮。台灣玩家們即使不搭飛機，也可以在台北三創的「怪彈祭・天界廣場」活動現場，同步關注這場全亞洲都高度關注的熱血對決。