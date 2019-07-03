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第六屆「台灣原創遊戲大賞」頒獎 台藝大奪學生組優勝

記者周之鼎／台北報導

由台灣遊戲產業振興會所主辦的第六屆「台灣原創遊戲大賞」獎頒獎典禮於2019年7月3日下午假台北市王朝大飯店國際大會堂舉行，頒獎典禮由現任會長-劉信董事長主持，工業局電子資訊組組長林俊秀也親臨頒獎。

本屆活動的主軸意涵為「破舊立新，創意無限」，就如本次活動主舞台上變化多端的七彩色塊一樣，期勉所有台灣遊戲產業的從業人員在開發產品的過程中均能師法古人發明七巧板遊戲的巧思，在平凡中發現不平凡，並進而在不平凡中創造歡樂的無限可能。劉會長表示，非常高興看到台灣原創遊戲的各類作品能一屆比一屆更加精進與精彩，也期待這份持續創作的專業熱情，能創造出台灣遊戲產業生生不息的成長原動力。

本屆校園組的優勝獎得主是來自國立台灣藝術大學團隊的《奧菲斯的夢》，此是一款３Ｄ益智遊戲，描述與愛貓相依為命的主角，在貓去世後面臨不願相信的混亂，因而墜入深沉的夢中探索，透過遊戲中特殊的「鏡射」機制，衍生出變化多端的空間場景與令人驚豔的遊戲歷程與體驗。

今年度獨立開發者組的優勝獎得主為樂玩科技股份有限公司所開發的《甜點王子2》，這是一款結合戀愛劇情、店舖經營與冒險探索的女性向戀愛遊戲。女主角為了學習全世界的甜點，搭上了飛行船展開充滿冒險卻又浪漫的旅程。這款遊戲跳脫了一般以男性玩家為主的傳統遊戲設計窠臼，在女性向遊戲的藍海中成功創造了另一新的利基市場。

今年度商業組的優勝獎得主是唯晶科技股份有限公司所開發的《揭秘計劃2：遠古之戰》，這是一款在SONY PS VR平台上的虛擬實境第一人稱射擊遊戲。玩家將扮演《揭秘計劃》任務裡的副指揮官，試圖解開隱藏於火衛一碎片中的秘密，並透過方舟裝置，體驗一場太空穿越大戰。

台灣遊戲產業振興會表示，秉持對於提升國內遊戲產業發展環境的創會初衷而舉辦『台灣原創遊戲大賞』，也期許藉著本活動的舉辦，能持續激勵國內優秀的遊戲創作人才開發出更多與更優質的遊戲新作。

關鍵字：台灣原創遊戲大賞奧菲斯的夢甜點王子2揭秘計劃2

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