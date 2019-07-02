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長鴻出版社攜手台南藍晒圖文創園區　夏日動漫主題展7/3開跑

長鴻出版社攜手台南藍晒圖文創園區　夏日動漫主題展7/3開跑（圖／長鴻出版社提供）

電競中心／綜合報導

長鴻出版社與藍晒圖文創園區共同合作，將於七月三日開始舉辦為期一個月的主題展覽，展覽以少女漫畫為主題，並邀請同人繪師茵酷幽全新繪製四名男主角，男主角們將化身為園區中的場景人物，帶領民眾走進二次元世界。此外，除了園區的展覽，還有限定的特別活動，邀請長鴻原創漫畫家蝦米、Gene前來舉辦見面簽名會及講座。

此次的展覽中，加入了許多少女漫畫的唯美浪漫元素，其中有令人臉紅心跳的漫畫場面，讓嚮往唯美浪漫情節的人們可以親身體驗，另外，帶著毛小孩與指定場景立牌一同拍照打卡，就能獲得由長鴻原創漫畫家Ting所繪製的寵物胸章。

官方表示這次活動更在展區內設置了占卜區，除了線上心理測驗，現場還有經典台詞籤詩筒，而抽籤活動更是搭配了藍晒圖的特定店家，只要完成籤詩上的指定任務，就可以獲得愛情御守。除此之外，展區內特別展出二次元情人主角們的創作過程，以及長鴻原創少女漫畫的精采內頁與人設草稿，讓大家在逛展之餘，也能了解每個漫畫角色從無到有的靈感發想歷程。

除了園區的展覽外，在7月20日與7月21日還有假日限定特別活動，將舉辦以動漫、公仔、圖文創作為主題的「漫漫市集」，集結來自全台各地的擺攤者，在看展時也能逛逛市集；而除了靜態活動外，「藍晒文化祭」將邀請國內外的表演團體，為週末的午後注入滿滿的活力；長鴻出版社也邀請原創漫畫家蝦米、Gene現身於藍晒圖與大家見面，來到現場參與的讀者可獲得此次兩位老師為藍晒圖全新繪製的親簽特典卡。

活動資訊

展覽日期：2019/7/3(三)-2019/7/28(日)
展覽時間：14:00-21:00/週二公休，園區24小時開放/旗艦區餐廳中午時段即有營業
展覽地點：藍晒圖文創園區（台南市南區西門路一段689巷）
《關於漫畫家的那些事》原創見面會暨講座：2019/7/20(六)17:00-20:30

關鍵字：長鴻出版社

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