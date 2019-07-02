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賀10週年！SEGA將推出NS獨佔《初音未來》新作

記者周之鼎／台北報導

2009年7月2日，虛擬歌手「初音未來」領銜主演的音樂節奏遊戲《初音未來 -Project DIVA-》在日本上市。「玩出歌唱感」這簡單又兼具暢快感的音樂節奏遊戲內容，再加上能欣賞各種豐富模組（服裝）的美麗PV，除了擄獲「初音未來」的粉絲之外，也獲得音樂節奏遊戲粉絲的好評，至今為止推出了許多系列作品與衍伸作品。

接著在2020年，作為「 SEGA feat. HATSUNE MIKU Project（初音未來×SEGA Project）」的10週年紀念作品，「 Project DIVA」系列將首度推出Nintendo Switch專用遊戲，也就是《初音未來 Project DIVA MEGA39’s》。本遊戲的主要核心內容為音樂節奏遊戲，包含系列首次發表的樂曲在內，可替這10年間的歷史增添光彩的名曲共有100首，再加上專為本作品而寫的主題曲，總計可玩到101首樂曲。台灣SEGA表示，遊戲也將支援繁體中文字幕。

不只有一般的音樂節奏遊戲玩法，還追加了Nintendo Switch才能提供的新遊戲模式。所有收錄樂曲均可使用2種操作方法來遊玩。另外，收錄模組總共超過300種以上，而且PV將以動畫風格的筆觸重新加工，因此在視覺上亦可感受到全新的可愛感與帥氣感。

「初音未來」是Crypton Future Media, INC所開發的「軟體」，只要輸入歌詞與音樂旋律，任何人都能讓她唱歌。許多創作者們運用「初音未來」創作音樂並投稿至網路共享平台上，引發了極高的人氣。而她作為一位「角色」也是備受矚目，現在不只以虛擬歌手的身分推出各種周邊商品，還舉辦了現場演唱會，在許多領域中大為活躍，人氣已擴散至全世界。

官方表示，對於已經在遊玩PlayStation 4專用遊戲《初音未來 Project DIVA Future Tone》以及《初音未來Project DIVA Future Tone DX》的玩家，目前也有預定在2020年推出含《初音未來 Project DIVA MEGA39’s》新收錄樂曲等內容的付費DLC商品套組。此外，為了紀念「 SEGA feat. HATSUNE MIKU Project（初音未來×SEGAProject）」邁入10週年，目前開放下載的PlayStation VR專用遊戲《初音未來 VR Future Live》，將自今日2019年7月2日（二）起，實施各內容售價50%OFF的定價折扣。

關鍵字：初音未來SEGANS

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