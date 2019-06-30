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《Re公主連結》新伺服器即將開放　限定角色「矛依未」霸氣登場

《Re公主連結》新伺服器即將開放　限定角色「矛依未」霸氣登場（圖／So-net提供）

記者樓菀玲／台北報導

So-net旗下代理的日本殿堂級動漫手遊《超異域公主連結☆Re:Dive》(以下簡稱：《公主連結》)即將於8月上市滿周年，營運團隊除卯足全力規劃周年活動外，今搶先宣布7月1日推出第三新伺服器「破曉之星」，邀請更多舊雨新知的朋友們一起進入《公主連結》的世界，同時舉辦全伺服器期間期間限定的免費10連抽以及新伺服器限定紀念活動。

而玩家們眾所期盼的新角色★3矛依未也會於【公主祭典】中霸氣登場，加上免費10連抽的PT累積，強力角色★3矛依未絕對可以輕鬆入手。此外，7月同步推出期間限定劇情活動「情人節之戰！正中紅心的甜蜜戰鬥」，達成指定條件可免費獲得夥伴「惠理子（情人節）」。

迎接《公主連結》即將上市周年，營運團隊特於7月1日加開新伺服器「破曉之星」。為慶祝周年系列活動的第一炮及新服開張，推出新舊伺服器期間限定「週週登入送」、「公主祭典&1日1回免費10連抽」…等活動。此外，第三新伺服器「破曉之星」亦同步推出限定紀念活動，邀請所有騎士與公主們一起守護蘭德索爾，迎接一周年的到來。

《Re公主連結》新伺服器即將開放　限定角色「矛依未」霸氣登場（圖／So-net提供）

「矛依未」屬於攻擊型的角色，擁有範圍暈眩加擊飛、降低敵方防禦力…等能力，其專屬必殺技「天樓霸斷劍」施展後可對面前的 1 名敵人造成特大幅度的物理傷害，並於 TP 耗盡前都裝備此技能；「嚇到你發抖」則是對前方範圍內的所有敵人造成小幅度的物理傷害，並使敵人暈眩且小距離向後擊飛；而技能「潛能之力」將於戰鬥開始時，中幅度提升自身的物理攻擊力。超強戰力的「矛依未」將是戰隊競賽、競技場等處不可或缺的輸出角色。

關鍵字：手機遊戲So-netRe公主連結

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