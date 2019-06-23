ROG電競聯盟挑戰賽北區預賽落幕　下週起決戰中南部

電競中心／綜合報導

由華碩 ROG 玩家共和國與東森電競雲合辦、intel 贊助舉辦之首屆「ROG 電競聯盟挑戰賽：PUBG 直播派對」，預賽在今（6/23）日正式開戰，於板橋 I 網棧和桃園快樂 E-SPORTS 電競網路館兩地同步開打。

ROG 玩家共和國是華碩於 2006 年誕生的電競品牌，致力為全世界玩家提供頂尖硬體設備，秉持著「只為超越」的精神，以玩家體驗為出發點，不斷創造出為玩家量身打造的創新設計和功能，同時也是全球遊戲玩家心目中的冠軍首選。

今天的賽事分別在板橋 I 網棧和桃園快樂 E-SPORTS 電競網路館開打，兩家店家皆採用了 ROG 玩家共和國配備，像是現在最高檔的 i9 處理器和 2080 顯示卡，讓玩家可以毫無後顧之憂專心在戰場上奮戰。

本次比賽以《絕地求生》戰爭模式為主，分別以突擊步槍、衝鋒槍與狙擊槍各打一場，計人頭數來決勝負，本日的賽事在兩間網咖都各產生一個冠軍和亞軍，賽事本分別獲得新台幣 2,000 元與 1000 元獎金，在經過一番激戰過後，最終兩店各別誕生出冠軍玩家。

板橋 I 網棧的冠軍 love_missyou_520，他說自己幾乎大小賽事都參加，對於此次參加 ROG 電競聯盟挑戰賽的感想，笑說在家可以把衣服脫光打比較輕鬆。桃園快樂 E-SPORTS 電競網路館的冠軍 STR_Henry，現年 18 歲的他表示自己開始玩《絕地求生》大概已經有一年多的時間，覺得今天比賽碰到的對手都還滿強的，接下來如果還有相關賽事還是會持續參加。

ROG 電競聯盟挑戰賽的預賽還持續進行中，下週末（6/29、6/30）起將於新竹、彰化、台中等地開打，想參賽的玩家還可前往報名。

＊合作網咖

板橋 I 網棧：新北市板橋區中山路一段 50 巷 22 號

桃園快樂 E-SPORTS 電競網路館 大有店：桃園市桃園區大有路 485 號