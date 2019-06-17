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杜絕飛人外掛　Niantic怒告駭客組織「Global++」

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▲ Niantic 針對駭客組織「Global++」提告。（示意圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

以開發《Pokemon Go》、《Ingress》等作聞名的遊戲開發商 Niantic ，在近日將要對駭客組織「Global++」的成員提告，原因是該團隊所開發的「Pokego++」、「Ingress++ 」、「Potter++」等不法程式觸犯了 Niantic 的服務條款。

據了解，目前 Global++ 因面臨訴訟問題而關閉了相關網站，就連 Discord 伺服器也面臨關閉，此次被告名單包含了 Global++ 幹部 Eliottrobot，以及相關程式的主要開發者，總共大約為 20 名左右。Niantic 認為，Global++ 透過不法程式獲取收益，並且破壞了遊戲平衡，同時也侵害了 Niantic 的智慧財產權。

之所以 Niantic 選擇在這個時機點喊告，其原因在於《哈利波特：巫師聯盟》上市在即，目前已經在澳洲和紐西蘭地區展開測試，再加上 Niantic 已掌握到了 Global++ 已經針對該作研發出駭客版程式 Potter++，為防範遊戲正式在全球上市後因外掛而破壞玩家體驗，Niantic 決心選擇在遊戲上市前提說訴訟，確保未來其他玩家的遊戲權益。

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