北瀨佳範：《FF7》重製版將收錄「逃出米德加」之前的劇情

記者樓菀玲／洛杉磯報導

Final Fantasy VII》重製版製作人北瀨佳範，近日透過官方推特發表了一小段公告，表示《Final Fantasy VII》重製版將會收錄「米德加」，更收錄了原作開頭到「逃出米德加」為止的故事劇情。

北瀨佳範在該則公告表示，在決定《Final Fantasy VII》要進行重製之時，製作團隊希望能將原作中最具代表性的城市「米德加」重現出來，並且收錄開「逃出米德加」之前的劇情，北瀨佳範也表示，《Final Fantasy VII》的重製計畫將會以多部作品的形式呈現，第一款作品就是引發全球玩家所關注的《Final Fantasy VII》重製版。

《Final Fantasy VII》第一部劇情將描述在「米德加」這個擁有八座魔晄爐的階層都市，藉由魔晄掌握世界的巨大企業「神羅公司」與為了保護星球挺身而出的反神羅組織「雪崩」爆發激烈衝突。前神羅戰士克勞德，以傭兵的身份參加雪崩的「壹號魔晄爐引爆作戰」。魔晄爐爆炸的巨響響徹第八區。陷入火海的城鎮中，出現那位已故死敵飄渺的幻影，克勞德追著渴望消滅的昔日幻影，最後與賣花女相遇。