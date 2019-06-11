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Ubisoft新訂閱服務「Uplay+」可暢玩破百款遊戲　歐美地區搶先上路

Ubisoft新訂閱服務「Uplay+」可暢玩破百款遊戲　歐美地區搶先上路（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Ubisoft 發表遊戲訂閱服務 Uplay+。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／洛杉磯報導

Ubisoft 今日在 E3 電玩遊戲展上宣佈，將在 2019 年 9 月 3 日起，於北美和部分歐洲國家推出全新遊戲訂閱服務 Uplay+，讓玩家可無限制下載、暢玩超過 100 款遊戲。

Ubisoft 表示，每月只須付 $14.99 歐元（約新台幣 532 元），就可以無限制地下載超過 100 款遊戲，包括最新發行的新作品、老遊戲、高級版本，以及追加內容組合包。在 6 月 10 日至 8 月 15 日之間搶先訂閱 Uplay+ 的玩家將可在 9 月 3 日至 9 月 30 日期間免費試用* Uplay+。Uplay+也將在 2020 年於新世代遊戲平台 Stadia 上架。

官方表示，9 月 3 日推出的 Uplay+ 遊戲訂閱服務將讓玩家無限制地遊玩超過 100 款遊戲和 DLC。此外，訂閱服務的玩家將自動取得未來新作的 Beta 測試參加資格以及提早遊玩資格，包括 9 月 5 日開跑的《火線獵殺：絕境》 Beta 測試，以及在10 月 1 日（比全球正式發售日提早 3 天）搶先遊玩《火線獵殺：絕境》終極版。

訂閱 Uplay+ 服務的玩家將可以無限制下載 Ubisoft 超過 100 款且日與遽增的遊戲，包括即將推出的《看門狗：自由軍團》、《火線獵殺：絕境》、《虹彩六號：隔離行動》（Rainbow Six Quarantine）、《眾神與怪獸》（Gods & Monsters）等等。

Ubisoft新訂閱服務「Uplay+」可暢玩破百款遊戲　歐美地區搶先上路（圖／Ubisoft提供）

還有最近發行的遊戲陣容，像是：《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》、《刺客教條：奧德賽》、《虹彩六號：圍攻行動》、《極地戰嚎 5》、《美麗新世界 1800》等等，也都能在 Uplay+ 當中遊玩。

Ubisoft 平台及產品管理副總 Brenda Panagrossi 表示：「電玩遊戲產業不斷在變化，我們玩家的需求也隨之改變。我們 Ubisoft 全體職員致力於為我們的玩家提供最棒的體驗，並讓他們有機會一探究竟我們為他們打造的各式各樣不同世界。藉由 Uplay+ 遊戲訂閱服務，玩家將可享有更大的自由度，且更容易地遊玩我們琳瑯滿目的眾多遊戲。」

關鍵字：UbisoftE3Uplay+

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