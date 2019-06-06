開鏡秒報名！ROG電競聯盟挑戰賽：PUBG直播派對 6 月 15 日預賽開戰　小雲寶寶總決賽重磅登場

電競中心／綜合報導

華碩 ROG 玩家共和國與東森電競雲合辦、intel贊助舉辦之首屆「ROG電競聯盟挑戰賽：PUBG直播派對」，預賽時間從 6 月 15 日至 7 月 7 日，每周末六日將在全台ROG電競聯盟指定 16 間網咖舉辦。總決賽 7 月 13 日（六）在「RS休閒概念館-信義店」與「ROG 體驗店-三創數位生活園區」隆重登場，想一戰成名，請趕快報名！

6 月 15 日至 7 月 7 日預賽階段，各路好手將在全台北中南ROG電競聯盟旗下16間網咖廝殺，這次賽制是採個人模式展開競賽，免找隊友、免喬大家的時間，只要動動手指頭線上報名，參加各地預賽產生的冠亞軍，可獲邀參加7月13日的「PUBG電競直播派對」總決賽。

各地網咖冠亞軍共計32人將同場廝殺，並邀請知名PUBG主播做為賽評講解，而在總決賽拿下前八名的參賽者，將頒發獎金做為獎勵，整體賽事獎金高達12萬元，大吉大利的吃雞冠軍更能獨領兩萬元回家，暑假想爽賺零用錢就靠這波了。

「槍硬不龜！開鏡秒人！」主辦單位宣布首波「PUBG電競直播派對」的另一個重磅亮點，邀請亞洲知名人氣實況主小雲寶寶親臨派對現場「RS休閒概念館-信義店」，除了替選手加油，也會號召粉絲一起玩個香香的「吃雞趣味賽」，總決賽後所進行的趣味賽將採現場報名，參賽者除了能近距離與女神同樂外，賽後還有小禮物可領。

ROG玩家共和國攜手intel與東森電競雲合力打造「電競產業鏈」，希望舉辦一場遍及台灣北中南的賽事，讓更多玩家感受 ROG 玩家共和國深耕電競與校園的軟硬體優勢。ROG電競聯盟推手華碩聯合科技開放平台業務處總經理鍾偉剛表示，希望藉由這場賽事，讓玩家與網友在O2O（Online To Offline）的體驗中理解「電競網咖」的社群實體化魅力。

主辦單位預告，接下來會分階段公布參與「PUBG直播派對」的網紅實況主與人氣 Coser ，絕對會讓「ROG電競聯盟挑戰賽」成為網友熱烈討論的暑假重點賽事。

相關資訊、配對賽程及賽事公告請至官方活動頁：http://bit.ly/2wAGUHz，賽事問題請 Email至 etgaming@ettoday.net，其他聯繫管道恕不回應。





●比賽資訊

1、比賽報名時間：即日起~2019/07/07

2、預賽日期：2019/06/15~07/07

3、預賽網咖：

4、賽事獎勵

●初選：

各間網咖冠軍：2000元

各間網咖亞軍：1000元

●總決賽：

第一名：20,000元

第二名：15,000元

第三名：12,000元

第四名：10,000元

第五名：8,000元

第六名：6,000元

第七名：5,000元

第八名：4,000元

5、備註：

（1）賽事獎金需填寫贈品收據單，並請備妥身分證正反面影本及存摺影本。

（2）獲獎者需負擔10%稅額，8/31前會統一匯款至指定銀行帳戶裡。

6、報名規範

（1）若超過截止時間資料錯誤或不齊全者, 主辦單位恕不提供修改並得以判定棄權

（2）參賽者以個人為單位，出賽網咖可自行決定，並請參照場次資訊選擇。

（3）參賽者需要自行支付比賽網咖現場之檯費，收費方式依各網咖規定。

（4）出賽方式為線下執行，比賽當天請自行到被分配的網咖報到。

（5）報到時請務必攜帶身分證件，以便核對身分。

（6）參賽者需滿15歲。(各縣市政府機關公告之網咖進出年齡限制，報名年齡須達報名區域縣市規定標準。如：台北市須滿15歲，新北市需滿18歲，其餘縣市請自行參照政府公告)

（7）參賽者請選擇2間並排優先網咖順序，主辦方將於比賽前三天（6/12、6/19、6/26、7/3）公布參賽之網咖賽程。

（8）相關資訊、配對賽程及賽事公告請至活動頁：http://bit.ly/2wAGUHz

（9）賽事問題請Email至etgaming@ettoday.net，其他聯繫管道恕不回應。