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《絕地求生M》迎第七賽季　改版內容一次看

《絕地求生M》迎第七賽季　改版內容一次看（圖／熱酷科技提供）

記者樓菀玲／台北報導

由騰訊遊戲和PUBG Corporation共同研發，熱酷科技代理的正版吃雞手遊《PUBG MOBILE：絕地求生M》於5月正式在雙平台上架，上架首日即榮獲下載榜第一，根據App Annie 5/16最新數據統計顯示，《PUBG MOBILE》每月活躍用戶超過1億(此數據不包含大陸區域)，此外《PUBG MOBILE》來到新的Royale Pass第7季，更推出了許多版本更新的新玩法及內容。

《PUBG MOBILE》裡最受玩家關注的ROYALE PASS也來到新的賽季，全新第七季將推出許多道具及玩法，其中Royale Pass是玩家在遊戲中獲得獎勵的主要方式，而Royale Pass 點數可以通過以下方式獲得，以提高排名。

在Royale Pass當中，Elite Pass(菁英通行證)持有者可以通過Elite Missions(菁英任務)以增加排名速度，且完成每週挑戰並參加活動以獲得Royale Pass 點數卡來增加RP積分，不定時開放的補給箱和遊戲活動，也將免費提供Royale Pass積分。

《絕地求生M》迎第七賽季　改版內容一次看（圖／熱酷科技提供）

而ROYALE PASS 7全新內容將包含了，全新軍事合作主題、新增暢玩卡道具和滑翔噴霧、每週挑戰任務新增好友加成，還有全新的帶拖尾飛機，同時在新賽季首週結束時，RP排行榜前10的玩家將會獲得專屬稱號獎勵，若玩家在上賽季段位達到無敵戰神後，下個賽季進入隊伍時將會有一個酷炫的特效。

此外，《PUBG MOBILE》更新改版內容將新增了蠍式手槍，可使用9mm子彈，擁有單發、全自動兩種射擊模式，可裝配包含握把、槍托在內的5種配件的微衝鋒手槍，商城和補給介面增加頭盔、背包的等級切換按鈕，可預覽1-3級的穿戴效果。

《絕地求生M》迎第七賽季　改版內容一次看（圖／熱酷科技提供）

之後的僵屍模式（破曉生還2，至暗之夜）調整為平日時間：GMT+8每天10:00-14:00、21:00-00:00，國際時間週末全天開啟，官方也一舉優化了至暗之夜模式中的毒霧提示資訊，將更為醒目，並降低了至暗之夜的首夜難度，也修復了部分破曉生還及至暗之夜模式中僵屍無法抵達的區域，以及少數情況下僵屍會卡在門框處的問題。

關鍵字：手機遊戲騰訊絕地求生MPUBG

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