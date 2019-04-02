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愚人節好鬧！《虹彩六號：圍攻行動》限時活動開跑

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 宣佈，《虹彩六號：圍攻行動》在 4 月 1 日至 4 月 8 日期間限時舉辦「虹彩就是魔法」活動。參加活動的玩家將在被施以魔法、改頭換面的「總統專機」經典地圖上執行從壞人手中營救泰迪熊的任務。為了慶祝「愚人節」而舉辦的「虹彩就是魔法」活動將帶來 17 款獨特物品（不會重複掉落），包括玩具、獨角獸以及可愛玩意兒！「虹彩就是魔法」收藏品也將包含可供 Smoke、Tachanka、Montagne、Blackbeard 四位幹員使用的全套服裝（由不同物品組成）外加頭部裝備。

為了執行這個極度危險又可愛的任務，玩家可以任選底下 13 位扮成玩具士兵和絨毛玩具的現役幹員：Recruit、Montagne、Blackbeard、Ash、Thermite、Thatcher、Sledge、Smoke、Castle、Kapkan、Bandit、Frost 以及 Tachanka。

快點利用「虹彩就是魔法」收藏包提供的獨特限時自訂物品喚醒你內在的魔法吧！在活動期間登入遊戲的玩家將可免費獲得一個收藏包，另外，只要你玩遊戲並完成 Ubisoft Club 挑戰就有機會獲得更多。玩家也可以花 300 點 R6 點數購買「虹彩就是魔法」收藏包。

關鍵字：虹彩六號活動愚人節

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