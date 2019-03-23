獨臂之狼潛身戰國！超難遊戲《隻狼：暗影雙死》正式上市

記者周之鼎／台北報導

台灣PC game代理商英特衛取得了年度世界最受期待遊戲的旗艦級3A產品，由FromSoftware和動視合作的第三人稱動作冒險RPG遊戲《隻狼：暗影雙死（SEKIRO：SHADOWS DIE TWICE）》PC繁體中文版，在昨日（3/22），英特衛特於三創數位生活園區- ROG STORE 體驗店舉辦《隻狼：暗影雙死》體驗會，共同見證《隻狼》展現的驚人畫面及前所未見之遊戲性。

在《隻狼：暗影雙死》中，玩家將扮演「獨臂之狼」，一個名譽不再、傷痕累累的忍者，一個從死亡邊緣撿回一命的戰士。你效忠守護繼承古老血統的年輕皇子，與危險的葦名一族以及眾多兇惡之徒為敵。年輕的皇子被抓走後，為挽回榮譽，你將不畏死亡，踏上危機四伏的征程。

英特衛表示，首波開台將有數十位實況主一同潛入戰國，玩家們也能至雷蛇旗艦店及ROG STORE 體驗店，現場展出超重量級動作冒險遊戲『隻狼：暗影雙死（SEKIRO：SHADOWS DIE TWICE）』繁體中文版，搭配電競筆電、滑鼠、鍵盤、耳機等硬體周邊，讓玩家能在最高端的配備來試玩體驗，參與試玩的玩家均有機會得到限量海報甚至遊戲大獎。

《隻狼：暗影雙死》已於PS4、XBOX ONE、PC平台上市。