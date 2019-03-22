《閃亂神樂 NEW LINK》雙平台預註冊開放　人氣角色搶先公開

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由和信超媒體戲谷分公司代理的《忍者大師 閃亂神樂 NEW LINK》繁中版事前登錄預約活動火熱進行中，雙平台預註冊同步開放預訂，為回饋熱情玩家今(22)日搶先公開日版新娘票選活動前三名人氣角色個人資料與造型；事前登錄活動火熱開催中，推薦好友達標還能抽《閃亂》系列的雪泉FIGURE。

《忍者大師 閃亂神樂 NEW LINK》是一款日本原創忍者少女養成戰鬥手遊，擁有大量卡片元素與戰鬥劇情，玩家們可依照女忍特性與裝扮，搭配組成極富個人特色的5人小隊，盡情享受戰鬥樂趣。為回饋眾多玩家支持，官方今搶先公開日版新娘票選活動所選出的三大人氣角色：雪泉、夜櫻與日影的個人私密資料與造型，讓玩家先睹為快。

人氣NO.1 雪泉

血型：A型 生日：12月31日

身高：167cm 三圍：92 56 84

興趣：書法 喜愛食物：剉冰(蜜紅豆)

雪泉為月閃女學館三年級學生，為死塾月閃女學館選拔成員的隊長；其實他另一個身分也是「半藏」忍者對手「黑影」的孫女，主要以扇子和冰為武器，戰鬥姿態如同舞蹈般優美。

人氣NO.2 夜櫻

血型：O型 生日：4月5日

身高：159cm 三圍：90 53 82

興趣：整理家務 喜愛食物：仙貝

夜櫻是死塾月閃女學館二年級學生。在家中是12個兄弟姐妹中的長女，很會照顧人，但也因長期壓抑忍耐，一旦解放就會無法控制；使用大小可變的手甲搭配力量進行戰鬥。

人氣NO.3 日影

血型：O型 生日：9月9日

身高：160cm 三圍：85 57 85

興趣：無 喜愛食物：無

日影隸屬焰紅蓮隊，據本人說是「沒有感情」，對所有事情都是以漫不經心的態度應對。主要使用恩人遺物的小刀和藏滿全身的飛刀作為武器，在戰鬥中翻弄對手。