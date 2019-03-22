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網易入股有變化！《底特律：變人》即將登PC獨佔Epic平台

▲網易入股有變化！《底特律：變人》即將登PC獨佔Epic平台。（圖／翻攝官網）

記者周之鼎／台北報導

中國電子遊戲發行商網易在今年初收購曾開發《暴雨殺機》、《底特律：變人》的遊戲商 Quantic Dream 部份股權，雖然兩家公司當時沒有透露投資的規模，但Quantic Dream的聯合首席執行官Guillaume de Fondaumiere表示「將為我們的工作室開闢新的機會。」，顯然這日子馬上就來了，Quantic Dream公布《暴雨殺機》、《超能殺機》、以及《底特律：變人》都將登上 PC 版，並由 Epic 平台獨佔。

雖然日前Epic平台爆出收集玩家資訊隱私的爭議，但似乎仍沒停下Epic Store的發展腳步，目前《暴雨殺機》、《超能殺機》、《底特律：變人》在EPIC Store都已經開設預購頁面，同時也支援繁體中文。但許多玩家對於先前Epic爆出的隱私爭議已經開始嗤之以鼻。Epic Store在去年底橫空殺出後，旋即公開以較高的分潤回饋給遊戲開發商，引來不少強作帶槍投靠，雖然說市場仍是需要競爭，任何一家獨大都不會對消費者是好事，但面對隱私問題後，究竟玩家們最後會如何抉擇也是值得觀察的一點。

Quantic Dream以開發互動式遊戲著稱，尤其是去年獨佔PS4的《底特律：變人》， 故事設定在近未來的 2038 年底特律， 這座城市因發明並將仿生人引入日常生活而恢復生機。但是當仿生人開始表現得好像真人時，狀況開始失控。 遊戲中有三個可操作的仿生人角色； 卡菈、 康納和馬庫斯，每個角色都以獨特的視角面對新的生活方式。

關鍵字：網易Quantic Dream底特律變人超能殺機暴雨殺機epic

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