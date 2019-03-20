投杯球結合電競運動　「台灣難勃萬」前進香港參賽

▲投杯球世界錦標賽2019。（圖／PONGCONNECT提供）

科技中心／綜合報導

香港投杯球協會為讓普羅大眾能體驗投杯球，在3月22-24日中環海濱活動空間，香港摩天輪下舉行「投杯球世界錦標賽 2019 暨香港實體電競嘉年華」，其中一項重點活動為電子投杯球，PONG World Championship將會在活動期間進行，雲集包括「台灣難勃萬」等十多個來自國家地區的隊伍進行實體比拼，在為期三天的賽事中選出世界投杯球冠軍隊伍，至於總獎金則高達4萬美元。

這次比賽及嘉年華將會使用全球首部RFID自動計分投杯球機台PONGConnect，均由香港初創科技企業Atalon Ventures (International) Limited提供。除世界賽之外，大會亦於三天裡舉辦不同賽事給業餘選手及民眾比拼對戰。每項賽事都有不同主題，例如男/女子賽和傳統投杯球賽等，讓大家可以玩樂的同時，亦有機會贏取高額獎金。

香港投杯球協會主席趙朗表示，「今年比賽規模較過去兩屆更大，主要原因是全球各地參與電子投杯球人數增加，除了投杯球本身魔力吸引運動員外，Pong Sport 使用結合 app 和電子計分的系統，方便聯繫不同地區玩家，亦清晰顯示個人記錄，增強比賽的競爭性。」

投杯球源於美國潮流文化中的熱門遊戲，具有半世紀的歷史，這次主辦單位結合創意與科技的電競運動，希望能在香港更加普及。

▲賽程表。（圖／PONGCONNECT提供）

▼「台灣難勃萬」代表台灣出賽。（圖／翻攝自PONGCONNECT官網）

「投杯球世界錦標賽 2019」及公眾體驗活動詳情：

日期：2019 年 3 月 22 至 24 日（星期五至日）

時間：中午 12 時至晚上 10 時

地點：中環海濱活動空間

備註：歡迎公眾到場觀摩及打氣

費用：免費入場

網址：www.pongconnect.com/pwc

分組賽

時段：2019年3月22 –3月23日 （星期六）- 中午12時至11時

準決賽

時段：2019年3月24日（星期日）- 上午11時至下午3時

免費公眾體驗活動

設有專員簡介PONGConnect玩法，可免費體驗投杯球樂趣!

日期：2019年3月22 至24日 （星期五至日）

時間：中午12時至晚上10時

其他公眾體驗活動

現場設有自費的攤位遊戲，讓不同年齡人士可享受投杯球魔力，贏取豐富獎品。

日期：2019年3月22 至24日 (星期五至日）

時間：中午12時至晚上10時