ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

戰隊可分潤！《虹彩六號》電競將進行「領航計畫」

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 今日宣佈，2018 年啟動的《虹彩六號：圍攻行動》電競賽事分潤計畫「領航計畫」（Pilot Program）即將邁入第二階段。空前成功且將跨出全新一步的「領航計畫」，藉由販售遊戲中特別物品並分潤給參與的職業聯賽戰隊，使得戰隊和職業選手可以直接透過遊戲獲得額外收益，進而營造出更穩定的電競環境。

「領航計畫」第二階段將在多方面較先前做更進一步的擴展，以期達到電競領域的最高標準。在這個新階段裡，相較於第一階段的 11 支戰隊，最多將囊括 16 支戰隊，且「領航計畫」目前已經開放給北美、歐洲、拉丁美洲和亞太地區的所有職業聯賽戰隊申請。

「領航計畫」第二階段將採用全新開放的甄選程序，並允許《虹彩六號：圍攻行動》生態系統內外的所有戰隊申請。此外，為了力求審核程序的公平、中立，將會有第三方參與所有候選戰隊的甄選。這種方式旨在找出最佳合作伙伴、洞悉他們戰隊的願景，以及鑑別出應讓他們加入《虹彩六號：圍攻行動》不斷擴張的生態系統的理由。

Ubisoft表示，「領航計畫」的第二階段將從 2019 年 6 月開始，一直持續到 2020 年 5 月，且將透過支持戰隊以及協助我們選手發展出更好的《虹彩六號：圍攻行動》生態系統，創造出永續且高水準的電競環境。
 

關鍵字：虹彩六號電競領航計畫

推薦閱讀

戰隊可分潤！《虹彩六號》電競將進行「領航計畫」

新英雄登場！《APEX 英雄》第一賽季即將正式開戰

宏達電VR支援跨平台連線　今年VIVE目標成長三倍

充滿網友回憶！8年歷史的RC語音不敵時代浪潮即將關閉

不敵Discord！RC語音確定3/31熄燈　網友哭：童年回憶掰掰

舊卡也可開光線追蹤!？NVIDIA四月將更新GTX系列驅動程式

老公月花1萬買《傳說對決》點數！妻怒砍帳號：心痛嗎？　他睡醒奧義全光

電競選手賺多少？Toyz曝光台灣《英雄聯盟》選手年薪

迎接北半球春天！《Pokémon GO》3/20起提高草系出現率

《黑色沙漠M》開發團隊客答問　官方：有定期處理外掛

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

老公月花1萬買傳說點數！妻砍帳號：心痛嗎？　

RC語音確定3/31熄燈　網哭：回憶

《Pokémon GO》提高草系出現率

《爆爆王M》六大角色技能搶先看

Toyz曝光《英雄聯盟》選手年薪

RC語音平台即將關閉

《轉生史萊姆》動畫將有第二季

製作人：一定會讓《審判之眼》回歸

《黑沙M》官方：有定期處理外掛

NVIDIA舊卡也可開光線追蹤!?

最新新聞

《虹彩六號》電競將邁入第二階段

《APEX 英雄》第一賽季即將正式開戰

宏達電VR支援跨平台連線　今年VIVE目標成長三倍

RC語音平台即將關閉

RC語音確定3/31熄燈　網哭：回憶

NVIDIA舊卡也可開光線追蹤!?

老公月花1萬買傳說點數！妻砍帳號：心痛嗎？　

Toyz曝光《英雄聯盟》選手年薪

《Pokémon GO》提高草系出現率

《黑沙M》官方：有定期處理外掛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366