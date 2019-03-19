戰隊可分潤！《虹彩六號》電競將進行「領航計畫」

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 今日宣佈，2018 年啟動的《虹彩六號：圍攻行動》電競賽事分潤計畫「領航計畫」（Pilot Program）即將邁入第二階段。空前成功且將跨出全新一步的「領航計畫」，藉由販售遊戲中特別物品並分潤給參與的職業聯賽戰隊，使得戰隊和職業選手可以直接透過遊戲獲得額外收益，進而營造出更穩定的電競環境。

「領航計畫」第二階段將在多方面較先前做更進一步的擴展，以期達到電競領域的最高標準。在這個新階段裡，相較於第一階段的 11 支戰隊，最多將囊括 16 支戰隊，且「領航計畫」目前已經開放給北美、歐洲、拉丁美洲和亞太地區的所有職業聯賽戰隊申請。

「領航計畫」第二階段將採用全新開放的甄選程序，並允許《虹彩六號：圍攻行動》生態系統內外的所有戰隊申請。此外，為了力求審核程序的公平、中立，將會有第三方參與所有候選戰隊的甄選。這種方式旨在找出最佳合作伙伴、洞悉他們戰隊的願景，以及鑑別出應讓他們加入《虹彩六號：圍攻行動》不斷擴張的生態系統的理由。

Ubisoft表示，「領航計畫」的第二階段將從 2019 年 6 月開始，一直持續到 2020 年 5 月，且將透過支持戰隊以及協助我們選手發展出更好的《虹彩六號：圍攻行動》生態系統，創造出永續且高水準的電競環境。

