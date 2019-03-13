戀愛模擬寫真遊戲《LoveR》將於年夏季發售繁體中文版

記者周之鼎／台北報導

發行商傑仕登宣布，由角川 Games開發，曾經手《君吻（キミキス）》、《戀曲寫真（フォトカノ）》等作品而聞名的製作人兼劇本家「杉山一郎」，以及與人氣插畫家「箕星太朗」合作，所製作的戀愛模擬寫真遊戲最新作----《LoveR》。確定將於2019年夏季，於亞洲地區正式發售PlayStation 4繁體中文版(香港代理為GSE)。本作也為角川 Games 成立22周年的紀念作品。

《LoveR》是以高中生活為主題，玩家所扮演的是一名攝影社的社員，為了將在2個月後的學園祭中，作社團的成果發表，而去接觸其他如體操部、游泳部等社團，將以各社團生活點滴為主題，將美好的影像以及照片作為紀錄，於學園祭中呈現。也因此進而結識6位主要女性角色，透過在學園的朝夕相處以及交流，逐漸發展成戀情的故事。

遊戲承襲《戀曲寫真（フォトカノ）》、《戀愛記錄（レコラヴ）》的系統以及風格，玩家除了可以操作主角與女性角色們互動、培養感情外，也可以於日常校園生活或是各社團活動時，捕捉個女性角色美麗身姿的照片，當照片拍攝的評價越高，越能提升好感度，進而有機會於學園祭當天，將自己的心意完整的表達給對方。

另外如在遊戲本篇「夏季時光」表白成功，便可以開啟日後男女朋友交流的「戀人時光」模式，可在任何時間地點與對方作情境交談外，也可以享受「自由攝影階段」的樂趣。

遊戲即將於2019年夏季發售中文版，屆時也將準備亞洲中文版獨家的預購特典以及限定版內容物，另外日本版發售的DLC服裝等。



