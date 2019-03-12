跟著小金牌玥玥！直擊全台第一屆刀塔自走棋比賽現場

作者：小金牌玥玥

這裡小編(#小金牌玥玥)帶大家來直擊一下我們台灣第一屆刀塔自走棋的後台~

身為協辦方的我們，玥玥今天的工作就是拍拍美美的照片還有監督(誤XDDD

下午三點跑到新北的電競基地，這邊設計得很有質感呢XD





而且這邊的設備真的很有感覺

好想偷偷搬走椅子呀 >_<~~~



這裡燈光和場地都設計的很科技感~





周圍也有一些廠商的設備還有體驗區可以讓大家休息娛樂-

好啦~晃得差不多了!該準備上工了!!

來突擊一下我們辛苦的工作人員們!!

咦~這嚴肅的背影!!!走走走!

哇嗚~這是廚爹嗎?!!!!

拍到我們今天帥氣的賽評還有辛苦的OB們XDD

好啦上面這張太嚴肅了~其實大家在工作上是很輕鬆愉快的氣氛哦~<3

因為六點半開播所以到六點的時候大家就要各就各位準備上工了~

東森集團的專業製播部也來場勘!為了協助總決賽而作準備!



趁最後半小時玥玥帶大家去體驗區晃晃好了!

有沒有看到我旁邊一堆炫炮的電競周邊>_<~

要是有個行李箱我一定全部打包帶走!

哦哦哦!這邊是賽評專用的座位嗎!

小編我不敢坐下去~~哎呀>_<

就到旁邊的小桌子拍個照自HIGH一下好了!!



六點半比賽開播~

玥玥我馬上衝到配合的電玩酒吧來跟著玩家們看比賽囉!





我的天啊~也太可愛了吧!

這是小精靈的鬼鬼嗎>a<





充滿懷舊電玩的牆壁-

這邊設計感真的100分!

一走進去人山人海耶~

看來大家都準備好要來幫選手們加油了!

在等待比賽開始前還有一段時間~

那就!!!!!

來看看菜單吧xd



這邊的餐點名稱真的很有特色!

咦咦咦~!我有看錯嗎?! 好多LOL的英雄人物!



來點一杯我最喜歡的LOL英雄- 星朵拉



還有香噴噴的噴火龍炸雞 <3

加上玥玥坐的位置離吧檯比較近所以還可以近距離觀賞到炫炮的調酒表演哦!

上到二樓就是很多開放式的包廂

還有感應式跳舞遊戲真的很酷!

比賽開始!!

大家開始瘋狂地幫選手們加油打氣!



找個好位置坐下來

拿著可愛的小精靈抱枕我也來幫忙加油la~



這次自走棋比賽，讓小編感受到大家滿滿的熱血氣勢!

來到電競酒吧看到一群玩家們激動的看比賽又互相交流!

這感覺真的很棒!

自走棋FIGHT!

最後來個玩家們熱情的加油影片~<3

最後預告一下我們 3/16刀塔自走棋總決賽要準時在TWITCH & FB遊戲雲粉絲團 準時收看哦!

最後附上酒吧老闆的短短Q&A



當初成立電競酒吧的宗旨是什麼？



答：最初是大學時期和三位同學熱愛打電動時常相聚。畢業後其中一位從事遊戲產業，也注意到國外開始流行電玩酒吧等電玩相關娛樂場所，國外發展電玩速度也領先台灣很多，才聚集同學一起研究後發現台北、甚至台灣都沒有這種電玩酒吧。後來到國外參觀許多電玩酒吧後，決定一起經營一家有台灣味道的電玩酒吧。

除了聚集熱愛電競的玩家共同欣賞比賽之外，大家會在這邊互相交流嗎 ?

答：因為顧客大多都是年輕人，從小喜歡打電動，所以滿喜歡這種新型態的酒吧，因此推廣給更多朋友來這邊交流。

後來也因為遊戲實況主到來，非常喜愛店裡的氣氛及特色，推薦給觀眾及更多實況主來店內交流。

您熱愛電競嗎？對台灣電競生態有什麼想法&意見

答：對電玩產業滿有信心的，因為他就是趨勢。台灣遇到的問題可能在於市場較小，像國外、中國這種地方，電玩電競的發展速度是非常快速的。

台灣可能在這塊需要找一個切入點，並找到這塊產業可以立足的角色去扮演。對於電玩電競這個趨勢還是非常有期待的！