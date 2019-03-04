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報名人數爆表！《刀塔自走棋》首次台灣賽事即將舉行

▲報名人數爆表！《刀塔自走棋》首次台灣賽事即將舉行。（圖／廠商提供）

記者周之鼎／台北報導

二月初突然暴紅的《刀塔自走棋》即將在台灣舉辦首屆賽事「第一屆 亞太區『神之一手』AUTO CHESS 自走棋大賽」，喜歡或是想瞭解自走棋在玩什麼的玩家，可鎖定本週末開始的預賽。

這場賽事由玩家刺蝟君發起主辦，並獲得官方支援，總獎金達三萬元，原本預計開放128名玩家報名，依據主辦人表示沒想到玩家爆量，報名的玩家達到兩倍之多，本次除了獎金外，也有電競椅等獎品。本次賽事除了不少玩家參與外，也有許多知名實況主或選手參與，包含曾獲得《爐石戰記》世界冠軍的Tom60229、 UZRA、 Shaxy薛喜、 Galala毛、 巴風特、 紹安等許多名人參與，想必將帶來精彩刺激的比賽。

比賽共三日，分別為3/9、3/10、3/16 18：30起，9日 為選手海選與實況主預賽，10日為第二天預賽，最終冠軍將在16日產生，本次賽事也將請到專業主播與賽評進行播報，將於Twitch（頻道： Painelement）、《Ettoday遊戲雲》粉絲團進行直播。屆時觀眾也有機會抽到 Caliber R1電競椅或 電競耳機、外接式固態硬碟等獎品。

《刀塔自走棋》是由MOBA遊戲《Dota2》所延伸出的自製地圖遊戲，如同當年的「魔獸三國」或「魔獸信長」一般，由對岸的巨鳥多多工作室開發。《刀塔自走棋》不需要過於複雜或即時的操作，較為類似於麻將的玩法，玩家需要抽出隨機的棋子並嘗試組合、排列出強大的手下來擊敗其他玩家，一場遊戲最多可有八名玩家參與，遊戲採回合制，一場遊玩時間約20～40分鐘。

關鍵字：刀塔自走棋電競比賽

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