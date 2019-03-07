《刀塔自走棋》確定將有手遊　開發團隊：永不授權給騰訊

▲ 近日《刀塔自走棋》開發團隊在微博中透露，未來遊戲即將登陸手機平台。（圖／翻攝自巨鳥多多工作室微博）

記者樓菀玲／綜合報導

近來爆紅的遊戲作品《刀塔自走棋》，以近似於麻將的玩法吸引不少玩家，近日《刀塔自走棋》開發商巨鳥多多工作室在微博中透露，未來遊戲即將登陸手機平台。

《刀塔自走棋》是由 MOBA 遊戲《Dota2》所延伸出的自製地圖遊戲，如同當年的「魔獸三國」或「魔獸信長」一般，由對岸的巨鳥多多工作室開發。《刀塔自走棋》不需要過於複雜或即時的操作，較為類似於麻將的玩法，玩家需要抽出隨機的棋子並嘗試組合、排列出強大的手下來擊敗其他玩家，一場遊戲最多可有八名玩家參與，遊戲採回合制，一場遊玩時間約 20 至 40 分鐘。

根據巨鳥多多工作室在微博發出的貼文，可以明顯看到圖中的巨鳥咬著手機，加上下方的「Coming Soon」字樣，幾乎等同是在宣告未來遊戲將會在手機平台登陸。

此一貼文張貼過後，隨即引發許多網友的關注與話題，不少玩家紛紛猜測未來將推出的手機版，將有極大的可能會與騰訊合作。事後開發團隊隨即在 NGA 論壇回應網友「闢謠」，並且在回覆中寫道：「別傳謠了，永遠不會授權騰訊。」

▲ 《刀塔自走棋》確定登陸手機平台的消息傳出後，讓許多玩家議論紛紛。（圖／翻攝自巨鳥多多工作室微博）

▲ 開發者親上火線回應玩家，強調遊戲不會授權給騰訊。（圖／翻攝自 NGA 論壇）

在眾家開發商紛紛擁抱騰訊的這個年代，巨鳥多多選擇拒絕與騰訊合作，幾乎可以說是相當少見的現象，而這也顯示出巨鳥多多對於自家遊戲有著十足信心，也因此才敢選擇拒絕與騰訊合作。