台灣首次比賽即將開打！如同麻將的《刀塔自走棋》魅力解析

記者周之鼎／特稿

今年農曆年時期有兩款遊戲席捲了玩家們的目光，第一款是《刀塔自走棋》，而第二款是《APEX英雄》，兩者走紅的日子可以說差不到10天。《刀塔自走棋》是由MOBA遊戲《Dota2》所延伸出的自製地圖遊戲，如同當年的「魔獸三國」或「魔獸信長」一般，由對岸的巨鳥多多工作室開發。推出後很快在兩岸席捲，甚至許多歐美玩家也開始嘗試，究竟《刀塔自走棋》的魅力為何？

《刀塔自走棋》不需要過於複雜或即時的操作，玩家需要抽出隨機的棋子並嘗試組合、排列出強大的手下來擊敗其他玩家，一場遊戲最多可有八名玩家參與，遊戲採回合制，每一回合玩家間會交互對戰，留到最後的就是贏家，一場遊玩時間約20～40分鐘。由於操作簡單，加上《Dota2》在Steam是完全免費下載，因此對於不少玩家是殺時間的好遊戲。

※華人易懂的麻將玩法

對於沒玩過《刀塔自走棋》的玩家來說，如果初看別人或是自己遊玩，絕對很難理解到底這遊戲到底在玩什麼，只會看到場上怪物每一回合不斷對打。但如果對麻將稍有概念的人，就會知道麻將多以三張連續的「順子」或三張相同的「刻子」作為組牌概念，再基於這個規則盡可能發展出高台數的牌形。而《刀塔自走棋》就是採用了「刻子」成三一組的概念。麻將要贏同時需要運氣和技巧，在《刀塔自走棋》也是一樣，就算觀念良好，但如果碰上實力相等的對手自己運氣卻不好時，要贏也相對較難。

在遊戲中，三個相同的棋子（少數狀況為兩個）會增加星等結合而一，並大幅提昇棋子的基礎能力，三個相同的一星棋子可以升成二星，而三個二星棋子可以升成三星。因此如何湊出夠多高星數的棋子，是這個遊戲第一個目標。再來則是每個棋子會有所屬的「職業」以及「種族」，而場上所放置的棋子中，如果有數個相同職業或種族，就會獲得某一個能力，其能力還會隨著場上同類型棋子越多而越強，舉例來說，場上有2/4/6個「野獸」種族時，分別會提升所有棋子10/15/20％的傷害。看到這裡你顯然會理解，如何湊出多個高星等又儘可能獲得強大的加成效果，就是在這個遊戲中獲勝的基本思維。

不過場上的棋子並不可無限制的擺放與購買，棋子能上場的上限基於玩家等級，而擺著的等待區也是有限制的。隨著回合進行以及花錢「觀看棋譜」，玩家的等級才會提升，而多半在場上可以放 7～9 個棋子時就大勢底定（最多為10）。在遊戲的每一回合玩家都會獲得一些金錢來購買棋子，而棋子是隨機產生 5 個讓玩家選擇，運氣好的時候，有可能五個棋子有三個是一樣的，那只要你的錢足夠，等於瞬間獲得一個二星等角色。而單個棋子本身也有稀有度之分，越稀有的棋子基本能力越強，但相對也更難抽到，因此想和出高星等的稀有棋子相當難，但合出來則會有相當強的戰力。

所以簡單來說，《刀塔自走棋》和麻將相同，對於各棋子的「種族」「職業」「技能」的理解，延伸至如何搭配，可以說是玩家的「技術」，而每回合能買到哪些棋子則是「運氣」，如同麻將一般，人人都知道高難度牌形胡牌時贏的多，但在打麻將的過程中，仍必須考量現實面來隨時思考轉換最終胡牌的牌形，這個道理和《刀塔自走棋》完全相同。雖然在《刀塔自走棋》中，也會出現被俗稱「天胡」的神手玩家一路從頭統治到尾。但同樣也有玩家在後期剩下極低血量的時候「海底撈月」組出必勝關鍵而逆轉。

※把把吃雞可不容易

不過要天胡，也得對遊戲有一定的理解才行，再來我們簡述一些比較高端的技巧，在《刀塔自走棋》中，想成為高手第一自然不能只玩一種套路，要通曉各棋子的屬性、技能以及搭配方向，光這點就得花上不少時間磨練，通常新手光顧好自己的盤面就自顧不暇，但真正的高端者同時也會趁對戰時觀看其他對手盤面上的棋子，來判斷要「轉」怎樣的陣容獲勝，就如同麻將高手也會觀察對手丟出來些什麼樣的牌以及猜測對手有哪些牌。而這連帶的效應就是影響到站位，一般來說常識上都是把坦克往前擠法師往後集中，但對於AE傷害或是會跳躍的刺客來說有時反而是小菜，觀看對手使用陣容，對於站位就會更有心得。

對於觀眾來說，仍有一些細節在看比賽時可以注意，像是金錢的使用，由於《刀塔自走棋》有利息概念，每存10元下回合就有額外收入，因此大部分人會選擇在前中期要不要存錢，或是拼幾個連勝或幾個連敗來獲取額外金錢。而中期由於等級提升也會開始出現高稀有度的棋子，這時通常是整盤遊戲的決勝點，越早出現的高稀有度的棋子通常會影響該玩家後期的走向。另一個高手才懂得技巧就是安排裝備，在回合中有時會碰到野怪，而打野怪會掉落裝備，裝備要裝在哪種棋子上才能發會最大效益，還是存著等升級（裝在棋子上後除非把棋子賣了否則無法回收裝備）。

如果想瞭解更多《刀塔自走棋》的魅力與特色，今（3/9）日晚間6:30分將有台灣舉辦首屆賽事「第一屆 亞太區『神之一手』AUTO CHESS 自走棋大賽」， 本次賽事也將請到專業主播與賽評進行播報，本次賽事除了不少玩家參與外，也有許多知名實況主或選手參與，包含曾獲得《爐石戰記》世界冠軍的Tom60229、 UZRA、 Shaxy薛喜、 Galala毛、 巴風特、 紹安等許多名人參與，玩家不妨趁機到Twitch（頻道： 刺蝟君個人實況台https://www.twitch.tv/dogcat943）、《ETtoday遊戲雲》臉書粉絲團、遊戲雲網站（https://game.ettoday.net/）直播，也許會讓你對這個遊戲的理解更加突飛猛進。