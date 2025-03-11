《要塞英雄》合作大谷翔平！化身武士敲全壘打...愛犬也參與聯動

記者楊智仁／綜合報導

高人氣遊戲《要塞英雄》 ( Fortnite ) 過去就時常與世界各地的遊戲廠商、動漫電影合作產出不同內容，而這次《要塞英雄》將和 MLB 棒球界最頂級的選手「大谷翔平」展開聯動，一連串造型甚至連大谷的愛犬都加入到了遊戲當中。

▼《要塞英雄》和大谷翔平展開聯動。（圖／翻攝自Fortnite）

「大谷翔平」近年可說是全世界人氣最高的運動選手之一，隨著 MLB 道奇與小熊開幕系列賽馬上要在日本開打，先前官方也和「鬼滅之刃、吉伊卡哇」攜手推出一系列內容，特別是 ufotable 操刀「打擊之呼吸」，帥氣影片配上超強大谷讓粉絲們不禁跟著燃起來。而最近關於大谷翔平合作不僅於此，全球有 5 億玩家的《要塞英雄》也加入聯動行列。

這次合作以造形道具為主，包含大谷翔平白色主場、灰色客場、樂高版本、武士造型，影片中打者翔平揮舞著球棒豪邁擊出全壘打，甚至還把汽球給打了下來。不僅如此，愛犬 Deocy 也加入合作行列，可愛叼著球向上拋，讓玩家能同時享受棒球及遊戲樂趣，武器部分則從原本的十字搞變成雙向球棒。此次聯名內容將於 3 月 18 日正式上架，3 月 16 日則會舉辦「大谷翔平盃」，限時 10 場參賽者競爭積分，表現最優異的玩家可提前獲得「武士翔平」造型。