英國日本推出「PS5租借」服務　PS5 Pro每月800元反應熱烈

記者楊智仁／綜合報導

Sony 現在允許英國與日本的玩家租賃 PS5、PlayStation VR2 以及 PlayStation Portal 設備，在英國 Sony 與租賃公司 Raylo 合作，提供 12 個月、24 個月與 36 個月 的租賃方案。

▼英國日本推出「PS5租借」服務。（圖／翻攝自PlayStation）

租賃費用依據「設備型號與租賃時長」而有所不同，例如 PS5 數位版（Slim）36 個月租賃方案起價 11 英鎊一個月 ( 約 466 台幣 )；PS5 Pro：36 個月租賃方案起價 19 英鎊 / 月，目前的租賃方案並非「租賃到擁有」的計畫，Raylo 官方網站明確表示「當您完成所選租賃期限後，設備需歸還。」

除此之外，其他 PlayStation 相關設備的租賃方案如下 PlayStation VR2：18.5 英鎊 / 月（36 個月）、PlayStation Portal：6.5 英鎊 / 月（36 個月）、Raylo 提供所謂的「合理使用政策（Fair Wear and Tear Policy）」，允許用戶歸還帶有「明顯使用痕跡」的設備，例如：深度刮痕、小凹痕、變色、但若設備出現 裂痕、嚴重損傷或功能性故障，可能會產生額外費用。

日本也推出了類似的 PlayStation 設備租賃計畫，且反應相當熱烈。根據外媒報導，租賃名額已經被搶購一空。目前，Sony 尚未透露是否會在美國推出該服務。