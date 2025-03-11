傳聞曝Switch 2遊戲價格上漲：恐破70美元...目前僅一作達此價格

記者楊智仁／綜合報導

根據知名爆料者的消息，任天堂 Switch 2 遊戲價格可能比前代更高，隨著任天堂正式揭曉新主機，並確認其部分硬體規格與功能，玩家開始關注該系統的售價與遊戲價格。目前大多數人預期 Switch 2 主機售價將高於初代 Switch，而遊戲價格可能也會跟著上調。

▼任天堂 Switch 2 受到矚目。（圖／翻攝自任天堂）

目前市場預測 Switch 2 的價格可能落在 399 至 499 美元 ( 約 13,000 - 16,000 台幣)之間，這比初代 Switch 貴 100 至 200 美元，也比 OLED 版貴 50 至 150 美元，與 PlayStation 和 Xbox 之間世代交替的價格增幅相當。如果這些價格預測準確，那麼新世代的 Switch 遊戲可能也會如同 PlayStation 與 Xbox 一樣，迎來 70 美元 ( 約 2305 台幣 ) 價格標準。

知名任天堂情報帳號 Centro LEAKS 在 X（前 Twitter）上指出，任天堂已經提高拉丁美洲地區 Switch 遊戲售價，隨後更爆料 Switch 2 遊戲將定價 70 美元。對於熟悉 PS5 和 Xbox Series X 市場的玩家來說，這個價格並不令人意外，因為目前次世代 3A 大作普遍定價 70 美元，然而，對習慣任天堂遊戲價格較為親民的玩家來說，可能會帶來一定衝擊。

《薩爾達傳說：王國之淚》是任天堂首款定價 70 美元的 Switch 遊戲，然而，迄今為止仍然是唯一一款以此價格發售的 Switch 遊戲（不包括近期拉美地區價格上調）。目前仍難以判斷區域性價格調整是否是全球性趨勢，當地的通貨膨脹與經濟狀況可能也是關鍵因素。不過，考量到目前 PS5 與 Xbox 系列遊戲已經普遍定價 70 美元，任天堂若選擇跟進並不算意外。當然更多準確消息還是要等到 4 月 2 日 Nintendo Direct 發表會才能確定。