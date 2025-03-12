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索尼「AI亞蘿伊」影片外流急告侵權　外媒諷「不愧是複製人」

記者蘇晟彥／綜合報導

全球瘋AI，據外媒報導，近期索尼互動娛樂（SIET）一段內部影片外流，這段影片是關於使用知名IP「地平線」中角色亞蘿伊（Aloy）進行AI展示，透過語音辨識、OpenAI等技術，讓亞蘿伊能夠說話。但影片中的亞蘿伊不僅面部僵硬，講話也毫無生氣，讓外媒譏諷「不愧是『複製人』。」

---以下牽扯到《地平線》部分劇透，介意者請勿往下拉---

▼（資料照／與當事新聞無關） 

▲▼ 《地平線：西方禁地》評測；照片解禁時間17日16:01 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據《The Verge》報導，近期有一段關於PlayStation工作室的內部影片流出，正是關於使用亞蘿伊展示AI相關學習的動畫，在影片中索尼互動娛樂軟體工程總監 Sharwin Raghoebardajal 透過語音提示以及人工智慧生成的語音和面部動畫，與人工智慧驅動的亞蘿伊進行對話。

該技術是透過語音辨識透過OpenAI的Whisper進行語音轉文字，對話式人工智慧透過GPT-4和Llama 3進行對話和決策，語音合成透過索尼的情感語音合成（EVS）系統，面部動畫則透過索尼的Mockingbird技術。在影片的技術展示中，Raghoebardajal 詢問亞蘿伊的近況，她則回答說，「你好，我還好。只是喉嚨有點痛。你怎麼樣？」

對此，亞蘿伊口中聽到的聲音並非知名配音員艾什莉·伯奇（Ashly Burch）的聲音，她在電玩遊戲中為該角色配音。相反，這是一種機器人般的聲音，類似於用於旁白社群媒體貼文的數千種文字轉語音產生器中的任何一種。外媒也認為，面部動作僵硬，眼睛毫無生氣，甚至還回應，「我發現我是伊莉莎白·索貝克博士的複製人，這讓我了解了自己的目的和起源。」讓外媒譏諷，索尼互動運用亞蘿伊作為AI影片的練習角色，對應到故事中的情節，真的很諷刺。

而該影片在外流後，也迅速遭到Muso（一間替索尼互動娛樂工作的監督單位）提出版權聲明迅速下架。

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