《寶可夢》神獸坐騎亮相！「Honda故勒頓機車」疾馳形態帥炸

記者楊智仁／綜合報導

作為《寶可夢 朱 / 紫》封面神獸「密勒頓 & 故勒頓」憑著特殊坐騎系統，讓玩家們在遊戲中體會更多不同樂趣，如今現實中也有機會實現這樣的場景。Honda 先前就宣布啟動特別企劃，打造概念車「本田故勒頓」（Honda Koraidon），本周末這台帥氣載具正式在眾人面前亮相。

其實早在去年「豐田密勒頓」展覽中，廠商就帶來了實體版密勒頓機車，如今 Honda 也跟上腳步，本次企劃名為 「Honda Koraidon Project」，由寶可夢公司全面監修與協力開發。3 月 7 日至 9 日期間，這款特別打造的「本田故勒頓」在 Honda 東京總部大樓 1 樓展廳「Honda Welcome Plaza 青山」 進行公開展示。

▼概念車「本田故勒頓」。（圖／翻攝自@poke_times）

Honda 啟動這項企劃的契機，正是來自於 2024 年「豐田密勒頓」展覽，以「大人的全力以赴，能成就孩子的夢想」這一概念於內部發起公募，最終集結約 40 名志願員工，正式展開「本田故勒頓」的開發。官方運用其二輪車事業所累積的設計理念與模擬技術，並結合先進的平衡控制技術來設計，還原故勒頓在遊戲中的 「疾馳形態」（しっそうけいたい）」 ，挑戰遊戲中未曾出現「二輪自立行駛」技術，從最新的影片及照片中已經能一睹這台神獸坐騎的完整身影。