ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢》神獸坐騎亮相！「Honda故勒頓機車」疾馳形態帥炸

記者楊智仁／綜合報導

作為《寶可夢 朱 / 紫》封面神獸「密勒頓 & 故勒頓」憑著特殊坐騎系統，讓玩家們在遊戲中體會更多不同樂趣，如今現實中也有機會實現這樣的場景。Honda 先前就宣布啟動特別企劃，打造概念車「本田故勒頓」（Honda Koraidon），本周末這台帥氣載具正式在眾人面前亮相。

其實早在去年「豐田密勒頓」展覽中，廠商就帶來了實體版密勒頓機車，如今 Honda 也跟上腳步，本次企劃名為 「Honda Koraidon Project」，由寶可夢公司全面監修與協力開發。3 月 7 日至 9 日期間，這款特別打造的「本田故勒頓」在 Honda 東京總部大樓 1 樓展廳「Honda Welcome Plaza 青山」 進行公開展示。

▼概念車「本田故勒頓」。（圖／翻攝自@poke_times）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自@poke_times）

Honda 啟動這項企劃的契機，正是來自於 2024 年「豐田密勒頓」展覽，以「大人的全力以赴，能成就孩子的夢想」這一概念於內部發起公募，最終集結約 40 名志願員工，正式展開「本田故勒頓」的開發。官方運用其二輪車事業所累積的設計理念與模擬技術，並結合先進的平衡控制技術來設計，還原故勒頓在遊戲中的 「疾馳形態」（しっそうけいたい）」 ，挑戰遊戲中未曾出現「二輪自立行駛」技術，從最新的影片及照片中已經能一睹這台神獸坐騎的完整身影。

關鍵字：寶可夢

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

讓姊妹示範眼睛笑結果大不同　爸爸笑問妹：眼睛在哪？

推薦閱讀

《寶可夢》神獸坐騎亮相！「Honda故勒頓機車」疾馳形態帥炸

《GTA 6》將賣破100美元？分析師預測Take-Two定價計畫

驚悚倉儲探險《ORDER 13》登場　可愛橘貓陪伴孤獨的你

英國日本推出「PS5租借」服務　PS5 Pro每月800元反應熱烈

東京池袋聖地定名「Animate大道」　區政府：動漫影響力大幅提升

《間諜家家酒》台北快閃餐廳開幕　安妮亞主題餐點周邊可愛爆擊

《直到黎明 重製版》團隊被爆再次裁員「只剩創辦人、少數員工」

超越魔物獵人！《雙影奇境》解禁出爐　外媒讚「最好玩合作遊戲」

MSI GeForce RTX 50系列筆電預購開跑！最強AI運算效能「顛覆想像」應付全方位需求

《鋼之鍊金術師》15周年快閃店松菸登場　投影鍊成陣、劇照打卡牆必拍

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《間諜家家酒》台北快閃餐廳開幕

超越魔物獵人！《雙影奇境》解禁

《魔物獵人 荒野》3月活動整理

《魔物獵人荒野》鍊金票攻略指南

《柯南：獨眼的殘像》台灣上映日解禁

《GTA 6》將賣破100美元？

英國日本推出「PS5租借」服務

東京豐島區設立「Animate大道」

《鬼滅之刃》遊戲續作8月推出

「Honda故勒頓機車」超帥亮相

最新新聞

「Honda故勒頓機車」超帥亮相

《GTA 6》將賣破100美元？

驚悚倉儲探險《ORDER 13》登場

英國日本推出「PS5租借」服務

東京豐島區設立「Animate大道」

《間諜家家酒》台北快閃餐廳開幕

《直到黎明重製版》被爆再次裁員

超越魔物獵人！《雙影奇境》解禁

MSI GeForce RTX 50系列筆電預購

《鋼之鍊金術師》15周年快閃店松菸登場

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366