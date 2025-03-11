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微軟Xbox重大轉型！前Xbox副總裁：能選也不做遊戲主機

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著微軟將策略投向多平台發展，遊戲機銷量連年下滑，Xbox正經歷前所未有的轉型危機。2月Xbox負責人Phil Spencer就透露，「遊戲主機將不再是唯一選擇」，正式確認微軟將轉向多平台戰略。而近日，曾擔任Xbox副總裁Peter Moore也表示，「如果當時能選擇，也不會做遊戲主機」。

▼曾任XBOX副總裁Peter Moore，接受Youtube頻道Danny Peña訪問。（圖／翻攝自YouTube／Danny Peña）

▲▼曾任微軟XBOX副總裁Peter Moore接受Youtube頻道Danny Peña訪問。（圖／翻攝自YouTube／Danny Peña）

根據外媒報導，曾在微軟XBOX遊戲部門，擔任副總裁Peter Moore，近日接受Youtube頻道Danny Peña訪問，指出「近幾年熱門影音平台Netflix，打破過往只能透過傳統電視播放的框架，讓人們可以自由選擇想看的內容。就遊戲方面也該是如此，玩家不再只侷限遊戲主機這一項選擇 」，在這種模式下，可以說沒有一定要使用遊戲機。

對此， Moore透露會有此項決定，是從微軟收購動視暴雪「改變了這一切」。從那時起策略就不再是「遊戲機大戰、互相攻擊、試圖搶走客戶、搶佔市場」的時代，而是著重在更大的經濟層面，並且他也認為，「如果當時能選擇，也不會做遊戲主機」。

多年來，有些人一直認為，多平台發展才是遊戲的未來發展，只是受限基礎設施不夠完善，以及雲端運算技術限制。但是隨著Nintendo Switch的成功，也證明了玩家還是喜歡遊戲主機。儘管微軟現有的Xbox安裝數，比PlayStation和Switch小得多，但微軟將會持續推動雲端遊戲發展，並朝著「隨處玩」理念邁進。同時，也不會放棄硬體市場，承諾在未來幾年內，推出下一代手持設備。

關鍵字：XBOX微軟遊戲主機

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