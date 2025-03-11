ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

挑戰玩家默契！恐怖《R.E.P.O.》破7萬人獲壓倒好評　

記者黃冠瑋／綜合報導

近期除了熱門大作《魔物獵人 荒野》，吸引無數玩家前往狩獵外，玩家們對於恐怖遊戲，也是非常熱愛。一款多人合作恐怖遊戲《R.E.P.O.》，默默地在2月底，Steam上搶先體驗，引起許多玩家關注。根據第三方網站SteamDB數據顯示，《R.E.P.O.》搶先體驗人數，來到同時在線，已經突破7萬人。

《R.E.P.O.》是一款線上合作恐怖遊戲，遊戲全名叫「回收、提取與獲利行動」，由開發商semiwork所製作，遊戲最多可供6名玩家遊玩。玩家將會被神秘電腦AI雇用，前往人類消失後的鬧鬼遺跡，玩家目標是尋找，曾經價值連城寶物。當然建築內可說鬼影幢幢，如果不小心弄碎物品，發出聲音，將會招來鬼魂的追趕。玩家也可透過賣寶物，來升級對抗裝備，此遊戲可說是，很考驗玩家彼此間默契。

▼《R.E.P.O.》與好友共同合作，躲避鬼魂與怪物。（圖／翻攝自YouTube／semiwork）

▲▼《R.E.P.O.》與好友共同合作，躲避鬼魂與怪物。（圖／翻攝自YouTube／semiwork）

此外，遊戲附有近距離聊天系統，與隊友對話時，會呈現對講機效果，更加烘托恐怖氛圍。但有趣的是，角色呈現五彩繽紛的「垃圾桶」造型，在恐怖氣氛下，顯得格外好笑，可怕又幽默的遊戲風格，吸引許多玩家遊玩。目前Steam上，獲得玩家壓倒性好評，而根據SteamDB數據顯示，《R.E.P.O.》從搶先體驗開始至今，同時上線人數，不斷攀升，最高同時上線人數，已經突破至7萬1千811人。

另外，開發者透露，遊戲也可單人遊玩，目前有三張地圖、19種敵怪、29件裝備及8種角色選項，未來正式版，會加入更多自訂玩法和裝備、關卡、敵人等，給玩家帶來多樣又有趣的玩法。

▼《R.E.P.O.》於SteamDB數據上突破至7萬1千811 人（圖／翻攝自SteamDB）

▲▼《R.E.P.O.》。（圖／翻攝自Steam）

 

關鍵字：SteamDBR.E.P.O.恐怖遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

54歲李瑞鎮不婚「一個人很自由」　比起愛情..「車禍機率還比較高」XD

推薦閱讀

《要塞英雄》合作大谷翔平！化身武士敲全壘打...愛犬也參與聯動

微軟Xbox重大轉型！前Xbox副總裁：能選也不做遊戲主機

傳聞曝Switch 2遊戲價格上漲：恐破70美元...目前僅一作達此價格

台北寶可夢中心「應援系列」將開搶　皮卡丘戴頭巾加油姿態萌翻

挑戰玩家默契！恐怖《R.E.P.O.》破7萬人獲壓倒好評　

《英雄聯盟》新國際賽開打！中韓大戰HLE狀態極佳捍衛主場

網銀增資GASH樂點32億　2025深化泛娛樂推FunOne雙平台

開發者認第7季太簡單！《暗黑破壞神4》難度將大幅上升

《死亡擱淺 2：冥灘之上》公開發售日　新預告、巡迴音樂會解禁

《吉伊卡哇》烏薩奇造型鬆餅機推出！3分鐘烤出雙面可愛兔兔

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

中韓大戰HLE狀態極佳捍衛主場

網銀增資GASH樂點32億

《暗黑破壞神4》第8賽季難度上升

《R.E.P.O.》破7萬人獲壓倒好評

英國日本推出「PS5租借」服務

「Honda故勒頓機車」超帥亮相

傳聞曝Switch 2遊戲價格上漲

微軟Xbox重大轉型!

台北寶可夢中心「應援系列」將開搶

《吉伊卡哇》烏薩奇造型鬆餅機

最新新聞

《要塞英雄》合作大谷翔平

微軟Xbox重大轉型!

傳聞曝Switch 2遊戲價格上漲

台北寶可夢中心「應援系列」將開搶

《R.E.P.O.》破7萬人獲壓倒好評

中韓大戰HLE狀態極佳捍衛主場

網銀增資GASH樂點32億

《暗黑破壞神4》第8賽季難度上升

《死亡擱淺 2：冥灘之上》公開發售日

《吉伊卡哇》烏薩奇造型鬆餅機

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366