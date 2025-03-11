挑戰玩家默契！恐怖《R.E.P.O.》破7萬人獲壓倒好評　

記者黃冠瑋／綜合報導

近期除了熱門大作《魔物獵人 荒野》，吸引無數玩家前往狩獵外，玩家們對於恐怖遊戲，也是非常熱愛。一款多人合作恐怖遊戲《R.E.P.O.》，默默地在2月底，Steam上搶先體驗，引起許多玩家關注。根據第三方網站SteamDB數據顯示，《R.E.P.O.》搶先體驗人數，來到同時在線，已經突破7萬人。

《R.E.P.O.》是一款線上合作恐怖遊戲，遊戲全名叫「回收、提取與獲利行動」，由開發商semiwork所製作，遊戲最多可供6名玩家遊玩。玩家將會被神秘電腦AI雇用，前往人類消失後的鬧鬼遺跡，玩家目標是尋找，曾經價值連城寶物。當然建築內可說鬼影幢幢，如果不小心弄碎物品，發出聲音，將會招來鬼魂的追趕。玩家也可透過賣寶物，來升級對抗裝備，此遊戲可說是，很考驗玩家彼此間默契。

▼《R.E.P.O.》與好友共同合作，躲避鬼魂與怪物。（圖／翻攝自YouTube／semiwork）

此外，遊戲附有近距離聊天系統，與隊友對話時，會呈現對講機效果，更加烘托恐怖氛圍。但有趣的是，角色呈現五彩繽紛的「垃圾桶」造型，在恐怖氣氛下，顯得格外好笑，可怕又幽默的遊戲風格，吸引許多玩家遊玩。目前Steam上，獲得玩家壓倒性好評，而根據SteamDB數據顯示，《R.E.P.O.》從搶先體驗開始至今，同時上線人數，不斷攀升，最高同時上線人數，已經突破至7萬1千811人。

另外，開發者透露，遊戲也可單人遊玩，目前有三張地圖、19種敵怪、29件裝備及8種角色選項，未來正式版，會加入更多自訂玩法和裝備、關卡、敵人等，給玩家帶來多樣又有趣的玩法。

▼《R.E.P.O.》於SteamDB數據上突破至7萬1千811 人（圖／翻攝自SteamDB）