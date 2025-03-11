ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

台北寶可夢中心「應援系列」將開搶　皮卡丘戴頭巾加油姿態萌翻

記者楊智仁／綜合報導

台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）從 2023 年 12 月開幕以來人氣居高不下，尖峰時段有時仍需要使用整理券進場，新進人氣商品時常遭到秒殺。日前官方宣布「以應援為主題」的寶可夢商品即將在 3 月 15 日於台北寶可夢中心登場。

▼「以應援為主題」的寶可夢商品。（圖／pokemon_taiwan）▲▼寶可夢。（圖／pokemon_taiwan）

本次商品有以應援團為概念的皮卡丘毛絨玩具，只見皮卡丘戴著「氣勢頭帶」手拿扇子的加油姿勢，可愛的同時也讓人覺得力量滿滿、現場還有一系列應援日常生活的商品，如「氣勢頭帶、運動毛巾、扇子」等等。此外線上商店的「Pokémon Store」也將於 3 月 14 日 16 時 00 分開始販售，官方表示「15日（六），22日（六），28日（五），29日（六）」為了防止人潮擁擠會發放入店整理券。

▲▼寶可夢。（圖／pokemon_taiwan）

【商品詳細】

毛絨玩具 (皮卡丘) 應援 $820
祈願四角褲 (皮卡丘 應援) M/L $370
氣勢頭帶 $320
運動毛巾 (正電拍拍&負電拍拍) $520
扇子 (烈空坐、比克提尼) $720
貼紙 (共2款) $80
留言卡組 (皮卡丘 應援) $170
便條紙組 (弱點保險&打空保險) $150

▲▼寶可夢。（圖／pokemon_taiwan）

關鍵字：寶可夢中心

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#柯文哲 10：16離開新竹 #陳佩琪 哭喊：司法迫害人權

推薦閱讀

《要塞英雄》合作大谷翔平！化身武士敲全壘打...愛犬也參與聯動

微軟Xbox重大轉型！前Xbox副總裁：能選也不做遊戲主機

傳聞曝Switch 2遊戲價格上漲：恐破70美元...目前僅一作達此價格

台北寶可夢中心「應援系列」將開搶　皮卡丘戴頭巾加油姿態萌翻

挑戰玩家默契！恐怖《R.E.P.O.》破7萬人獲壓倒好評　

《英雄聯盟》新國際賽開打！中韓大戰HLE狀態極佳捍衛主場

網銀增資GASH樂點32億　2025深化泛娛樂推FunOne雙平台

開發者認第7季太簡單！《暗黑破壞神4》難度將大幅上升

《死亡擱淺 2：冥灘之上》公開發售日　新預告、巡迴音樂會解禁

《吉伊卡哇》烏薩奇造型鬆餅機推出！3分鐘烤出雙面可愛兔兔

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

中韓大戰HLE狀態極佳捍衛主場

網銀增資GASH樂點32億

《暗黑破壞神4》第8賽季難度上升

《R.E.P.O.》破7萬人獲壓倒好評

英國日本推出「PS5租借」服務

「Honda故勒頓機車」超帥亮相

傳聞曝Switch 2遊戲價格上漲

微軟Xbox重大轉型!

台北寶可夢中心「應援系列」將開搶

《吉伊卡哇》烏薩奇造型鬆餅機

最新新聞

《要塞英雄》合作大谷翔平

微軟Xbox重大轉型!

傳聞曝Switch 2遊戲價格上漲

台北寶可夢中心「應援系列」將開搶

《R.E.P.O.》破7萬人獲壓倒好評

中韓大戰HLE狀態極佳捍衛主場

網銀增資GASH樂點32億

《暗黑破壞神4》第8賽季難度上升

《死亡擱淺 2：冥灘之上》公開發售日

《吉伊卡哇》烏薩奇造型鬆餅機

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366