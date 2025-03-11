台北寶可夢中心「應援系列」將開搶　皮卡丘戴頭巾加油姿態萌翻

記者楊智仁／綜合報導

台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）從 2023 年 12 月開幕以來人氣居高不下，尖峰時段有時仍需要使用整理券進場，新進人氣商品時常遭到秒殺。日前官方宣布「以應援為主題」的寶可夢商品即將在 3 月 15 日於台北寶可夢中心登場。

▼「以應援為主題」的寶可夢商品。（圖／pokemon_taiwan）

本次商品有以應援團為概念的皮卡丘毛絨玩具，只見皮卡丘戴著「氣勢頭帶」手拿扇子的加油姿勢，可愛的同時也讓人覺得力量滿滿、現場還有一系列應援日常生活的商品，如「氣勢頭帶、運動毛巾、扇子」等等。此外線上商店的「Pokémon Store」也將於 3 月 14 日 16 時 00 分開始販售，官方表示「15日（六），22日（六），28日（五），29日（六）」為了防止人潮擁擠會發放入店整理券。

【商品詳細】

毛絨玩具 (皮卡丘) 應援 $820

祈願四角褲 (皮卡丘 應援) M/L $370

氣勢頭帶 $320

運動毛巾 (正電拍拍&負電拍拍) $520

扇子 (烈空坐、比克提尼) $720

貼紙 (共2款) $80

留言卡組 (皮卡丘 應援) $170

便條紙組 (弱點保險&打空保險) $150