台灣漫畫家登日本Young Jump殿堂！人氣竄第一...集英社將出版

記者楊智仁／綜合報導

「翔英融創」簽約台灣漫畫家傑萊特傳出捷報，其作品《被貶職的「無能」宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強》不僅登上「Young Jump（ヤンジャン！JUMP）」迅速攀升至人氣第一名，吸引大批粉絲湧入傑萊特老師的粉絲專頁 ZelittoArtwork 祝賀，「好猛，日本漫畫界很競爭的，加油」、「日本人都很難進去，居然能選中！」

《被貶職的「無能」宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強》故事內容與作畫皆具備國際市場競爭力，並以奇幻世界觀、故事與高品質的漫畫作畫功力成功踏入「JUMP」系列殿堂。老師也開心地表示，「廣義上我也是踏入JUMP系譜殿堂的人了！」下一步集英社更預計出版《被貶職的「無能」宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強》並將於 3 月 18 日發售漫畫單行本，3 月 25 日則會發售輕小說。

漫畫家傑萊特於 2025 年 1 月 7 日正式進軍日本漫畫界，作品《被貶職的「無能」宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強》透過集英社 DashX文庫（ダッシュエックス文庫）NicoNico漫畫（ニコニコ漫画 ・水曜日はまったりダッシュエックスコミック）開始連載，並於每周二連載更新，成為睽違 15 年來台灣第二位於集英社體系下推出作品的漫畫家。

《被貶職的「無能」宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強》故事講述異世界冒險故事，在一個 15 歲即被視為成人並論及婚姻的國度，傳聞只要超過 25 歲仍保持童貞，就能成為魔法師。主角吉格便是始此成為魔法師，但他在 25 歲時覺醒的魔法技能「強化」卻在戰鬥中完全派不上用場，甚至連擅長的劍術也隨著魔法能力的覺醒而無法使用，因而被眾人揶揄為「無能」魔法師，最後甚至被逐出擔任守護魔法師的村莊。正當吉格深陷挫敗時，他在森林中邂逅一位神秘美少女，兩人踏上前往王都的旅程，結交新夥伴並發現吉格魔法「強化」的真相。