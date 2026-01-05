ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Steam最新硬體調查！Win 7玩家徹底消失　16年作業系統時代終結

記者楊智仁／綜合報導

Valve 公布 2025 年 12 月最新一期 Steam 硬體與軟體調查報告，揭露全球玩家實際使用的電腦配備趨勢。調查結果顯示，AMD 處理器市佔率持續成長、NVIDIA 顯示卡依舊穩居霸主地位，而 Windows 11 也大幅超越 Windows 10，成為 Steam 平台使用率最高的作業系統，而陪伴玩家長達 16 年的 Windows 7 則消失在時間的洪流中。

▲▼Windows。（圖／Windows）

根據外媒報導 AMD CPU 在 12 月的市佔率來到 38.42%，較前一個月成長 0.77%，顯示其在玩家族群中的吸引力持續提升。分析指出，Ryzen 系列、尤其搭載 3D V-Cache 技術的處理器，因在遊戲表現與價格之間取得良好平衡，受到不少玩家青睞。相對地 Intel 雖仍以 61.56% 保持多數，但市佔率呈現下滑趨勢。

顯示卡方面，NVIDIA 依舊牢牢掌控市場，整體市佔率高達 75.76%，AMD 為 14.92%、Intel 則約 8.96%。其中，GeForce RTX 3060 以 5.88% 的占比，再度蟬聯 Steam 上最受歡迎顯示卡，被視為中階顯卡中的「國民款」，即便推出多年，仍是大量玩家的首選。

作業系統方面 Windows 11 使用率來到 70.83%，大幅超越 Windows 10 的 26.7%。外界普遍認為，隨著 Windows 10 支援即將結束，加上 Windows 11 對 DirectStorage、Auto HDR 等遊戲功能的優化，玩家轉移速度明顯加快。值得注意的是，這次 Valve 統計首次未出現 Windows 7，上個月本來還有零星的 0.08%，如今最後星火也已經消失象徵著時代結束。

▲▼Windows。（圖／Windows）

關鍵字：Steam

惠利.朴寶劍勝負慾爆發　聊天到一半突PK拉筋

