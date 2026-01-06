ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

羅傑又出事？傑寶脆上亂噴　網友氣炸提告：是不是本人不在乎

記者蘇晟彥／綜合報導

人氣實況主羅傑日前才因為粉絲（粉絲暱稱：傑寶、JB）鬧上警局，近日又因為太多傑寶在Threads上使用羅傑的大頭貼留言，讓網友感覺被冒犯，揚言要以跟騷法、刑法等提告，更大罵「是不是你本人不在乎，你也可以去告盜用你大頭貼的人」，再度引起實況圈議論。

▼網友氣到要提告羅傑。（圖／threads／po_hsien_lu）

▲▼ 。（圖／threads po_hsien_lu）

網友在Threads上自己頁面發文，但遭到傑寶留言反嗆引起不滿，氣到直接到警局提告羅傑說，「給遊戲實況主羅先生：我今天會去警局對你提告關於「跟蹤騷擾防制法第三條3、4項，刑法第339條詐欺罪，個資法第19、41條罪責向樹林派出所提告。至於是不是你本人我不在乎，你有權可以提告盜你大頭鬧我的對方違反個資法的肖像權。」

對此，時常有網友會在Threads、Fb等社團看到羅傑大頭貼的帳號，大多數都以roger、9527等作代號，換上羅傑的大頭照留言直說自己是羅傑開始亂說話，日前才因為粉絲在直播中狂喊「要x公館路」引起FBI關注，羅傑也因此到警局報到一趟，當時就曾勸過「口嗨仔真的不要亂講話，會被抓」。

事實上，羅傑粉絲時常在社團分享各種羅傑「合成照」，例如將羅傑合成成通緝犯的照片，又或著是各種女團的頭像，儘管是在自己的圈子內流傳，但有些看不懂哏的民眾時常會覺得羅傑「壞事做盡」。但有網友就說，其實有看實況的就會知道是小圈圈的哏，但對於圈外的會完全看不懂，如果想要Threads乾淨，建議在關鍵字名單加入roger、羅傑、9527就可以少很多看不懂的內容。

在 Threads 查看

關鍵字：羅傑

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

