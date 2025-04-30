人氣實況主被爆「家中有炸彈」警察急闖　氣罵造謠粉：真的會出事

記者蘇晟彥／綜合報導

人氣實況主羅傑（Roger）自從與前《英雄聯盟》前選手NL（Neve_lose）創立叉滴娛樂後人氣不斷飆升，但近期有粉絲卻在直播中「亂講話」，稱羅傑在家中藏有炸彈、要進行轟炸，受到平台方通報後，引起警察到家中搜索，更讓他直接進派出所作筆錄，讓她氣到大罵，「口嗨仔真的不要亂講話！真的會被抓」

▼羅傑粉絲在聊天室亂講話，讓他遭到警察闖入家中搜索是否有爆炸物。（圖／翻攝自羅傑FB）



據了解，羅傑近期遭到十幾位警察「闖入家裡搜索」，原因竟是他在直播時，聊天室觀眾「口嗨」（意指打嘴砲）說他要炸公館路（羅傑住家），遭到平台方偵測敏感字眼，通報FBI後再通報台灣刑事組，對此，羅傑本人表示，28日時家裡有十幾位警察來搜索爆炸物，自己更是被當成證人抓去派出所作筆錄，讓他傻眼直喊，「拜託口嗨仔真的不要亂講話，真的會被抓」，而粉絲

事實上，羅傑粉絲時常在社團分享各種羅傑「合成照」，例如將羅傑合成成通緝犯的照片，又或著是各種女團的頭像，儘管是在自己的圈子內流傳，但有些看不懂哏的民眾時常會覺得羅傑「壞事做盡」。對此，這個事件爆發後，不少粉絲也直喊，「阿傑真的有夠衰」、「拜託觀眾別鬧了」、「粉絲真的拜託不要再合成了，很噁心」