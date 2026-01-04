NC推天堂經典服「不再P2W只收月費650元」　首波拚爆肝搶稀有ID

記者蘇晟彥／綜合報導

NCSOFT在日前接連關掉《劍靈2》、《昊緣》兩款遊戲後，2日宣布，以「是否要復活[Y]」為Slogan，扛著神主牌應戰確定《天堂：經典版》將於2月7日與韓國同步推出，僅開放4天免費試玩，從2月11日開始將以月費650元收費，再度引起網友議論。

▼NCSOFT將推出《天堂：經典版》。



《天堂：經典版》是NC將自1998年起服務的《天堂》遊戲，以2000年代初期版本為基礎重新打造的PC遊戲，目前確定將不會在手機平台上推出。對此，初步的遊戲開放時間為

．1月6日起開放事前下載

．2月7日起開放免費試玩，11日開始收費（月費650元）

．2月10日前參加預約活動，可獲得多項好禮

《天堂：經典版》具備多項特色，包括王族、騎士、妖精、法師等四大職業，並開放「說話之島」、「龍之谷」、「奇岩」等初期版本地區，同時保留《天堂》IP玩家熟悉的操作介面。NC將在保留原作核心內容的同時，加入更多經典元素，並計畫推出過去未曾呈現的故事線以及《天堂：經典版》專屬原創內容。

對此，官方在官網上陸續釋出遊戲相關內容，首個推出的活動為「搶下稀有角色名稱，計時開始」，在各伺服器最先達成Lv.52的玩家（開放後到3月25日），將可以把名稱更改為「死亡騎士」，重現當年的經典。

在消息宣布後，不少老玩家抱持樂觀態度，希望可以重溫當年的經典，但也有不少玩家針對「月費650」進行討論，不少人認為魔獸世界、FF14這種大型MMORPG，月費都集中在450元上下，天堂經典服一下就跳到650元，甚至不知道完整遊戲內容、依照NC習性會不會又出現P2W的模式，都讓不少玩家喊，「我先觀望，好玩再加加」。