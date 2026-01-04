《GTA 5》被AI改成北韓風！標語超逼真　網笑：一顆星就全國追殺

記者楊智仁／綜合報導

近年 AI 技術快速滲透各大產業，遊戲領域也成為實驗場之一，除了實際應用在製作端，網路上也出現大量利用 AI 進行畫面重製影片，將既有遊戲轉換成截然不同風格。近期就有創作者把經典開放世界作品《GTA 5》重新演繹，打造出一個「北韓風格」的洛聖都，引發玩家熱烈討論。

這支影片出自 YouTube 頻道「Aillusory」，創作者透過 AI 影像轉換技術，將《GTA 5》玩家熟悉的城市景觀，改造成彷彿北韓首都平壤般場景。不論建築外觀、整體色調，甚至街道氛圍，都與原作形成強烈對比，高度擬真畫面讓不少人一度誤以為是全新模組。影片曝光後迅速掀起話題，網友更注意到畫面細節設計，像是街道「車輛稀少」意外貼近現實印象，背景中出現韓文政治標語「人民服務中心」、「偉大領袖萬歲」、「自力更生」也相當自然，不再是過往 AI 常見亂碼文字。

此外，也有不少網友腦洞大開，開始幻想如果真的能玩到「北韓版 GTA」，遊戲機制會變成什麼樣子，像是「一顆星通緝就全國追殺」、「如果被抓，會直接被判死刑」、「這款遊戲最精彩的部分在於逃離北韓前往韓國，或是渡過鴨綠江前往中國或俄羅斯」、「這歌也太有帶入感。」